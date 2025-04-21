「百億博奕教父」案恐被翻盤！　連倒茶小妹也遭起訴

▲檢警去年針對九州集團據點展開搜索，查扣大量電腦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「百億博奕教父」稱號的陳政谷被檢察官認定是九州博弈集團幕後老闆，直接掌管涉犯賭博罪的葳群公司及涉嫌洗錢罪的第三方支付剛谷公司，並指控他以高級洋酒及普洱茶行賄台中市刑大警官林明佐，去年遭台中地檢署以賭博、洗錢、組織犯罪防制條例及行賄罪起訴。全案審理時，陳政谷原遭法官裁定2億元交保，並施以電子腳鐶，但經檢察官提起抗告後，台中高分院撤銷原裁定發回台中地院，上週地院三度開庭後，裁定陳加保到3億5千萬元，但陳拒絕保釋，並點名砲轟檢方辦案粗糙，合議庭只好裁定續押。

陳政谷當天出庭時，一改過去神祕低調的風格，不只發表聲明，強調自己寧願再被關二個月，也絕不再繳交保證金，更洋洋灑灑細數檢察官張時嘉起訴過程濫權、違反程序正義，本刊檢視360頁的起訴書及相關卷證，發現陳政谷的指控並非無的放矢，檢察官辦案粗糙，蒐證驚爆有六大瑕疵，包括開發中的線上遊戲軟體被認定為賭博，洗錢金額遭灌水，僅以一名證人的警詢筆錄就認定陳政谷是九州集團負責人，以及行賄無對價證據等，未來在法庭勢必遭到挑戰，恐有翻盤危機。

▲陳政谷至今否認是九州博弈集團首腦。

全案最離譜的是，檢察官張時嘉以賭博罪起訴九州集團近30人，但查扣在案的線上遊戲全都屬於軟體開發階段，未真正上線，本刊也比對起訴證據清冊上的遊戲軟體，確實皆未上線，沒想到檢察官竟將這些未上線的遊戲當作賭博證據，以賭博等罪起訴開發軟體的葳群公司八名工程師、企劃、後製人員，連行政小妹幫忙倒茶水、負責勞健保，也難逃被起訴命運。

另有一名從事音效製作的王姓工程師，因不熟悉法令，在檢方偵訊時，還坦承涉犯賭博罪，被檢方處以緩起訴，並繳11萬元的公益捐，這如同檢察官查獲麻將工廠，根本還沒有查獲實際賭博行為，卻將工廠工人及麻將設計師傅以賭博罪起訴，難免有羅織罪名之議。

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