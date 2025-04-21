高雄人超熱情！明天改「飯糰限購限口味」照買　老闆舉牌鞠躬感謝

▲高雄「樋口飯糰」一早人潮爆滿，老闆出來舉牌感謝。（圖／記者吳世龍攝，下同）



記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意爆紅，卻引來房東邵女眼紅，要求翻倍漲租金，還脫序砸店、硬逼業者搬離，日籍老闆樋口功也不慎受傷，事件曝光後引發熱議。不過，今(21日)一早人潮就爆滿，不僅不到3小時就完售，更有民眾已經開始排隊預定明後天的訂單，對此老闆也親自舉牌，連連鞠躬感謝。

樋口老闆準備了一整天販售的份量，卻在開店2小時40分鐘就完售，為了避免讓客人等太久，明天起將限制每人僅能訂購3顆飯糰，且限定鮭魚、海苔兩種口味，並暫停電話和網路預約，一律需要現場排隊，因此現場也開始有民眾在排隊預購明後天的訂單，然而不到1個小時後，老闆表示明天預約已經額滿，但還是可以到現場排隊。

雖然已經忙不過來，樋口老闆依舊親自出面舉著「感謝支持」的牌子，連連敬禮用日文表達感激之意，也向在現場等待的客人們道歉。

▲現場已有民眾在排隊預訂明天的飯糰。



另外，高捷與「樋口飯糰」委託的代表，會在今天上午11點30分於左營站服務台前會勘，老闆娘一邊忙於包飯糰一邊回應，其實尚未去高捷現場看過，也還沒有心思考慮新店面的事情，想先解決眼下爆滿的訂單，「很多客人專程來這裡，如果沒讓他們買到會很內疚。」

對於目前排隊的盛況，老闆娘強調非常感動，「感謝大家，也感謝員工非常認真幫忙，不然真的做不下去。」一邊道謝，手上工作也從未停下。