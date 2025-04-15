何仁傑涉共諜案！黃國昌：過失犯也有刑責　北檢敢約談吳釗燮？

▲民眾黨立委黃國昌出席「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

近期民進黨不斷爆出多起共諜案，國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的辦公室秘書何仁傑也涉案，遭到羈押禁見且開除黨籍。民眾黨主席黃國昌今（15日）批評，何仁傑自2012年一路跟著吳釗燮進入民進黨、總統府核心，吳釗燮有臉推光光嗎？究竟多少資料從吳釗燮辦公室被洩漏給北京？且依照《國安法》規定，過失犯也有罪責，北檢敢約談吳釗燮嗎？

身兼民眾黨團總召的黃國昌、張啓楷、幹事長陳昭姿、立委劉書彬15日上午召開「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。黃國昌開場時表示，過去一段時間讓全體台灣人非常非常痛心，理由不僅是因為高喊「抗中保台」口號的民進黨，結果府院黨高層藏著一窩共匪，更讓人歎為觀止的是，發生這種事情，民進黨還洋洋自得稱「就是因為抗中保台，所以裡面被共匪滲透非常正常」，還批評在野黨沒被滲透，是真正聯合中共、勾結北京，「民進黨邏輯已經無恥到沒下限」。

黃國昌指出，民進黨之前在沒有任何證據、事實基礎下，一天到晚在抹紅民眾黨跟北京勾結，「搞半天，原來在勾結、養了一窩共匪的，正是民進黨自己。」且事發後民進黨上上下下沒有一位政治人物出來道歉，全部都輕描淡寫、卸責，甚至還想把鍋甩到在野黨身上，看一下匪諜就在府院黨民進黨的「共諜國家隊」。

黃國昌提及，從一開始發生的國會助理盛礎纓案，曾遊走民進黨各個立委羅美玲、郭昱晴、許智傑辦公室，結果這些綠委完全不檢討事情有多嚴重，每個人都說只待在辦公室幾個月，講這種不負責任、雲淡風輕的話，這些綠委有無檢討碰過什麼資料？是否還適合待在外交國防委員會？

黃國昌也以圖說解釋，民進黨蘇系大樁腳、新北市議員李余典特助黃取榮幫中共在台灣發展組織，吸收對象遍及府院黨，從民進黨民主學院副主任邱世元、賴清德辦公室諮議吳尚雨，如今更連結到吳釗燮培養十多年的超級親信，「北檢有要辦嗎？敢辦嗎？」

黃國昌質疑，是不是何仁傑背景太厚不敢辦？因為何從2012年一路跟著吳釗燮進入黨和總統府核心，從2012年6月吳釗燮擔任民進黨中央黨部政策會執行長時，何仁傑當秘書；2014年5月20日至2016年5月19日吳釗燮當民進黨秘書長時，何仁傑是辦公室主任；2017年5月24日吳釗燮擔任總統府祕書長、2018年2月26日外交部長，甚至現在擔任國安會秘書長，何仁傑都在吳的辦公室擔任要職。

黃國昌質問北檢，為何直到被立委踢爆才有動作？若依照《國家安全法》第7條第5項規定，意圖危害國安的過失犯也有罪刑，而吳釗燮一路提拔何仁傑，養了多年一路跟著進總統府、外交部、國安會，結果變成中共的下線，接受共產黨供養，「吳釗燮有臉推光光？連基本的政治擔當都沒有！」

黃國昌更指出，吳釗燮擔任外交部長期間，綽號是「斷交部長」，當7年讓台灣8個友邦斷交，在立院備詢時更是一副傲慢嘴臉，任何問題都說是機密、抗拒國會監督，結果真正的機密早就從自己辦公室直通北京，難怪每次斷交，中共都精準掌握情資。

黃國昌批評，何仁傑共諜案爆出後，還有綠色媒體擦脂抹粉稱何「層級不高」、「無法接觸機密資料」，但他接獲外交部同仁檢舉，我國駐美代表處直通外交部長辦公室的傳真機，第一手接觸的就是何仁傑；自己日前請黨團同仁向外交部索資，何仁傑是否有依照《國家機密保護法》規定，列管為涉密人員？外交部卻到現在仍未回答，因此要求外交部說清楚，吳釗燮擔任外交部長期間，究竟有多少資料從吳辦公室被洩漏給北京？

而陳昭姿也說，媒體報導，前健保署主秘葉逢明從2009年開始，十幾年間以USB存取方式，一點一點將健保資料洩漏給中共，其中不乏國安單位的情治人員、敵後特工人員身分等都被洩漏；且該人不是一個人作案，還指揮部屬聯手蒐集竊取個資，目前清查出有10幾萬筆個資已被外洩給中國政府，包含個人病史、財務背景、投保金額及個人收入等，已非單純洩密問題，而是標準國安問題。

陳昭姿質疑，當初是誰提拔葉逢明升任健保署主秘？尤其主秘職等屬於高階文官，相關任免「衛福部長辦公室一定會表示意見」，而當時的衛福部長、現任行政院政委陳時中，難道都不用負政治責任跟行政責任？