　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何仁傑涉共諜案！黃國昌：過失犯也有刑責　北檢敢約談吳釗燮？

▲民眾黨立委黃國昌出席「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌出席「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

近期民進黨不斷爆出多起共諜案，國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的辦公室秘書何仁傑也涉案，遭到羈押禁見且開除黨籍。民眾黨主席黃國昌今（15日）批評，何仁傑自2012年一路跟著吳釗燮進入民進黨、總統府核心，吳釗燮有臉推光光嗎？究竟多少資料從吳釗燮辦公室被洩漏給北京？且依照《國安法》規定，過失犯也有罪責，北檢敢約談吳釗燮嗎？

身兼民眾黨團總召的黃國昌、張啓楷、幹事長陳昭姿、立委劉書彬15日上午召開「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。黃國昌開場時表示，過去一段時間讓全體台灣人非常非常痛心，理由不僅是因為高喊「抗中保台」口號的民進黨，結果府院黨高層藏著一窩共匪，更讓人歎為觀止的是，發生這種事情，民進黨還洋洋自得稱「就是因為抗中保台，所以裡面被共匪滲透非常正常」，還批評在野黨沒被滲透，是真正聯合中共、勾結北京，「民進黨邏輯已經無恥到沒下限」。

黃國昌指出，民進黨之前在沒有任何證據、事實基礎下，一天到晚在抹紅民眾黨跟北京勾結，「搞半天，原來在勾結、養了一窩共匪的，正是民進黨自己。」且事發後民進黨上上下下沒有一位政治人物出來道歉，全部都輕描淡寫、卸責，甚至還想把鍋甩到在野黨身上，看一下匪諜就在府院黨民進黨的「共諜國家隊」。

▲▼民眾黨團「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。。（圖／立院民眾黨團提供）

黃國昌提及，從一開始發生的國會助理盛礎纓案，曾遊走民進黨各個立委羅美玲、郭昱晴、許智傑辦公室，結果這些綠委完全不檢討事情有多嚴重，每個人都說只待在辦公室幾個月，講這種不負責任、雲淡風輕的話，這些綠委有無檢討碰過什麼資料？是否還適合待在外交國防委員會？

黃國昌也以圖說解釋，民進黨蘇系大樁腳、新北市議員李余典特助黃取榮幫中共在台灣發展組織，吸收對象遍及府院黨，從民進黨民主學院副主任邱世元、賴清德辦公室諮議吳尚雨，如今更連結到吳釗燮培養十多年的超級親信，「北檢有要辦嗎？敢辦嗎？」

黃國昌質疑，是不是何仁傑背景太厚不敢辦？因為何從2012年一路跟著吳釗燮進入黨和總統府核心，從2012年6月吳釗燮擔任民進黨中央黨部政策會執行長時，何仁傑當秘書；2014年5月20日至2016年5月19日吳釗燮當民進黨秘書長時，何仁傑是辦公室主任；2017年5月24日吳釗燮擔任總統府祕書長、2018年2月26日外交部長，甚至現在擔任國安會秘書長，何仁傑都在吳的辦公室擔任要職。

▲▼民眾黨團「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。。（圖／立院民眾黨團提供）

黃國昌質問北檢，為何直到被立委踢爆才有動作？若依照《國家安全法》第7條第5項規定，意圖危害國安的過失犯也有罪刑，而吳釗燮一路提拔何仁傑，養了多年一路跟著進總統府、外交部、國安會，結果變成中共的下線，接受共產黨供養，「吳釗燮有臉推光光？連基本的政治擔當都沒有！」

黃國昌更指出，吳釗燮擔任外交部長期間，綽號是「斷交部長」，當7年讓台灣8個友邦斷交，在立院備詢時更是一副傲慢嘴臉，任何問題都說是機密、抗拒國會監督，結果真正的機密早就從自己辦公室直通北京，難怪每次斷交，中共都精準掌握情資。

黃國昌批評，何仁傑共諜案爆出後，還有綠色媒體擦脂抹粉稱何「層級不高」、「無法接觸機密資料」，但他接獲外交部同仁檢舉，我國駐美代表處直通外交部長辦公室的傳真機，第一手接觸的就是何仁傑；自己日前請黨團同仁向外交部索資，何仁傑是否有依照《國家機密保護法》規定，列管為涉密人員？外交部卻到現在仍未回答，因此要求外交部說清楚，吳釗燮擔任外交部長期間，究竟有多少資料從吳辦公室被洩漏給北京？

而陳昭姿也說，媒體報導，前健保署主秘葉逢明從2009年開始，十幾年間以USB存取方式，一點一點將健保資料洩漏給中共，其中不乏國安單位的情治人員、敵後特工人員身分等都被洩漏；且該人不是一個人作案，還指揮部屬聯手蒐集竊取個資，目前清查出有10幾萬筆個資已被外洩給中國政府，包含個人病史、財務背景、投保金額及個人收入等，已非單純洩密問題，而是標準國安問題。

陳昭姿質疑，當初是誰提拔葉逢明升任健保署主秘？尤其主秘職等屬於高階文官，相關任免「衛福部長辦公室一定會表示意見」，而當時的衛福部長、現任行政院政委陳時中，難道都不用負政治責任跟行政責任？

▲民眾黨立委黃國昌出席「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南轎車「連撞3車」肇逃！機車倒地狂噴白煙
正妹AI生成「2100張色情海報」　狂撈千萬日幣被逮
民進黨立委油壓剪破壞立院　「他字案被告」身分北檢應訊
北捷女乘客遭水果刀刺背　蔣萬安下令：嚴查嚴辦
張藝人設翻車！女星還原真相：壞人終於被大家知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北捷石牌站濺血！女遭水果刀刺背　蔣萬安下令：嚴查嚴辦

趙少康直言校園設罷免連署站「就是政治行動」　點名鄭英耀立刻下台

石牌站隨機行刺！女乘客等車背部中刀　北捷：所有車站加強維安

何仁傑涉共諜案！黃國昌：過失犯也有刑責　北檢敢約談吳釗燮？

「挫賓行動」連署破萬邁向新階段　二階罷免挑戰1.5萬份安全值

多位藍營議員分攤「罷吳6人」保證金　羅智強230萬轉做罷雙吳經費

油壓剪破壞立院護欄　立委鍾佳濱「他字案被告」身分北檢應訊

卓榮泰指「非核家園」不是誰的神主牌　同意藍委淨零家園比非碳好

收死亡威脅「幾日內，斬首」　吳思瑤報案：心情蠻不舒服

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

【活到老學到老】91歲資深美髮阿嬤仍持續進修 熱忱點滿從來沒有職業倦怠

北捷石牌站濺血！女遭水果刀刺背　蔣萬安下令：嚴查嚴辦

趙少康直言校園設罷免連署站「就是政治行動」　點名鄭英耀立刻下台

石牌站隨機行刺！女乘客等車背部中刀　北捷：所有車站加強維安

何仁傑涉共諜案！黃國昌：過失犯也有刑責　北檢敢約談吳釗燮？

「挫賓行動」連署破萬邁向新階段　二階罷免挑戰1.5萬份安全值

多位藍營議員分攤「罷吳6人」保證金　羅智強230萬轉做罷雙吳經費

油壓剪破壞立院護欄　立委鍾佳濱「他字案被告」身分北檢應訊

卓榮泰指「非核家園」不是誰的神主牌　同意藍委淨零家園比非碳好

收死亡威脅「幾日內，斬首」　吳思瑤報案：心情蠻不舒服

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

台南漁光島海灘佈滿青苔　形成自然美麗景觀

《戰慄深隧2033》迎來15週年　慶祝48hr限量免費領

快訊／台南轎車「連撞3車」肇逃！機車倒地狂噴白煙　2傷送醫

王彩樺認了「進廠維修」：還在修復中！　同框青銅面具自嘲…網讚高EQ

Google簽屬台灣首宗「地熱能源購電協議」　盼2050達 6GW地熱規模

學在台南放眼全球　沙崙國際高中攜手加拿大OIA啟動雙聯學位合作

喝水選對時間能降血糖！醫師曝黃金關鍵：不是愈多愈好

蘭芝、EASY SHOP內衣康是美開賣！　還推出獨家限定、別家買不到

味全挑戰中職首場平日大巨蛋！進場人數10108

強化消防員體能與勤務安全　南消七大隊辦理體測行車安全講座

凱蒂佩芮成首位流行歌手上太空！　重返地球第一件事「跪地親地板」

政治熱門新聞

石牌站隨機行刺　北捷：所有車站加強維安

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

美司令示警台海若開戰「50萬人絕望死」　顧立雄回應了

挺藍軍戰賴清德　羅智強：有種抓我進北檢

苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

不捨藍營青年被查！　王鴻薇哭了：民進黨用骯髒方式對付年輕人

預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

北捷石牌站濺血　蔣下令嚴查嚴辦

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

更多熱門

相關新聞

我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

針對美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）逝世，我外交部15日表達惋惜哀悼，並指示駐美代表處向其家屬表達我國政府及人民的弔念與誠摯慰問。

黃國昌：綠共與紅共零距離

黃國昌：綠共與紅共零距離

酸嘻小瓜「男不男女不女」　四叉貓挖出身分

酸嘻小瓜「男不男女不女」　四叉貓挖出身分

「180名涉詐台人」被遣送中國！網酸爆：拜託別回來

「180名涉詐台人」被遣送中國！網酸爆：拜託別回來

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

關鍵字：

民眾黨黃國昌外交部吳釗燮何仁傑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

白種元新節目「無限期延播」

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

前輔導長內內認了「直播沒人看」

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

即／石牌捷運站隨機行刺　40多歲女背部中刀濺血

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面