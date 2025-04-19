台中20歲清純女私約男模　下秒遭恐嚇「不給5萬就砍妳全家」

▲警方趕到超商時，見到林女驚魂未定，擔心全家人遭到不利，嚇得請警方協助。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名年僅20歲的林姓女子，透過交友軟體「探探」結識一名自稱男模的男子，原以為是一場浪漫邂逅，未料兩人私約外出，林女沒見到男模，反遭恐嚇轉帳5萬元，否則找人砍死全家，林女因沒有提款卡，在超商急著打電話給母親，母親聽聞得知女兒遭交友詐騙套路，協助報警，警方趕到超商，協助林女避開詐騙集團設下的圈套。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員黃祥豪、劉佳竺於日前晚間7點多接獲超商店員通報，稱有民眾疑遭詐騙需要協助，員警趕往現場後，發現年僅20歲的林姓女子一臉驚魂未定。林女表示，自己日前透過交友軟體「探探」認識一名自稱是男模的男子「天宇」，雙方聊得熱絡，這天相約在台中火車站見面。她依約搭乘公車前往，不料對方回訊表示外出時巧遇「經理」，由於主管不相信他有約會，便要求林女與所稱「經理」聯繫，證明確有此事。

▲詐騙集團在收到林女身分證照片之後，恐嚇林女要砍死其全家。（圖／記者游瓊華翻攝）



林女涉世未深，還拍下自己的身分證照片傳給「經理」驗明正身，豈料對方隨即話鋒一轉，要求她在晚上7點前匯出5萬元保證金，否則將對她的家人不利。

林女無資金可籌，手上也沒提款卡，便打電話向母親求助，林母一聽即察覺有異，懷疑女兒遇上詐騙，在電話中不斷安撫，也指示她向超商店員尋求協助報警。

警方趕抵後了解狀況，向林女解釋這正是典型的交友詐騙手法，詐騙集團多半遠在國外，說詞聳動、謊稱對家人不利，皆是常見的騙術。聽完警方說明後，林女才稍微釋懷，但神情仍顯驚魂未定，警方遂協助她搭乘計程車返家，順利化解一場詐騙危機。