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社會 社會焦點 保障人權

詐騙新招！　蒜頭商「給1個QR Code」存款少1萬

記者黃翊婷／綜合報導

雲林一名蒜頭商人今年4月間在臉書社團PO文販賣蒜頭，卻遭假買家以匯款問題，誘導加入自稱洪姓女專員的LINE帳號，並依照指示傳了一張「QR Code」的截圖，接著帳戶存款就被提領1萬元，這才驚覺受騙並立刻報警。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲蒜頭商人被詐團話術欺騙，損失1萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板17日公布一起案例，雲林一名蒜頭商人表示，他今年4月間在臉書社團PO文販賣蒜頭，隔天收到一名網友的訊息，對方聲稱要買100斤的蒜頭，接著轉帳付款，並傳給他一張轉帳明細（事後查證轉帳明細是假的），「對方說款項已經在路上，只要我依照他的指示操作，錢就會匯進我的帳戶。」

蒜頭商人說，該名網友給了他一個LINE帳號，說是洪姓女專員的客服帳號，他沒有多想便與洪女展開LINE通話，「她（洪女）邊講邊教我操作，還叫我把畫面截圖給她。我依照她的指示完成一筆預約提款設定，金額是1萬元，系統也生成一個QR Code，我把這些資訊全部都截圖傳給她。」

沒想到過沒多久，蒜頭商人的帳戶突然被提領1萬元出去，他一查確認存款短少，這才驚覺被騙，錢應該是被詐團領走了，氣得立刻前往派出所報案，「我覺得很氣憤，也很懊悔當下怎麼會相信這種操作流程，實在是太精密了」，如今事情已經交給警方處理，他也選擇將自身經歷說出來，以免其他人受騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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