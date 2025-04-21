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快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

周二晨起防8級強陣風！天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周三至周五各地天氣不穩定，容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，甚至需留意局部地區可能出現短時較大雨勢機會。

中央氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，西南風偏強，周二清晨至晚上，蘭嶼、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

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氣象署指出，今天清晨在北部仍有降雨機會，白天水氣逐漸減少，各地為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；東半部高溫約29、30度，西半部約31至34度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署表示，周二西南風逐漸增強，各地高溫炎熱，午後山區有零星短暫陣雨；周三鋒面影響，周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，水氣增加且天氣不穩定，北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署預報，周五、周六東北季風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部天氣較涼，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；周日東北季風減弱，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。

林孝儒說，周三至周五台灣大氣環境轉趨複雜，北方將有冷空氣勢力南下，但南方暖濕空氣的勢力也不弱，也因此可能有鋒面於台灣上空徘徊發展，且強度變化不定，導致各地天氣不穩定，雲量增多轉陰，並容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，甚至需留意局部地區可能出現短時較大雨勢機會。

林孝儒分析，至於周末隨鋒面遠離後，則轉為較為單純的東北季風及華南雲系影響，各地雖持續為陰或多雲天氣，且中北部、東部仍容易有短暫陣雨，但雷雨機率就明顯下降了。

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