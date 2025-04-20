快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

▲周三起水氣增多。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

防8級強陣風！中央氣象署表示，周三鋒面接近，周四鋒面通過；周五、周六中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，西南風偏強，今晨至下午蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

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氣象署指出，今天鋒面通過北部海面，北部、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，金馬並有局部較大雨勢發生機率，中部有零星短暫陣雨，午後北部、宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，高溫東半部為28至30度，西半部可達32至34度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周一、周二西南風逐漸增強，水氣減少，高溫炎熱，各地為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周三鋒面接近，周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；北部及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，周五、周六東北季風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部天氣稍涼；中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。