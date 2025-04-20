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大陸 大陸焦點 特派現場

女記者面前突跪倒！宇樹G1機器人瞬間復活　直擊杭州六小龍AI神技

記者任以芳／杭州報導

杭州「六小龍」今年超級爆紅，六家業者各自擁有獨家研發AI科技，號稱「東方神秘力量」。其中，宇樹科技和雲深處科技研發的人形機器人與四足機器狗受到廣泛關注。《東森新媒體ETtoday》記者今前往回六小龍體驗館，直擊這股神秘力量。宇樹科技人形機器人因為運作太久，突然在女記者面前跪倒，大約一分鐘之內復活運作。據了解，現在宇樹G1機器人未開源價是9.9萬人民幣（台幣約44萬），大部分都是出租一天是1萬元人民幣，主要做商演活動，十分搶手，未來將廣泛應用到生活場景，主打「陪伴型機器人」。

▲▼ ▼ 宇樹科技、雲深處科技、機器人、機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

▲「六小龍」展館宇樹科技、雲深處科技機器人、機器狗體驗感極強           。（圖／記者任以芳攝）

杭州「六小龍」今年深度求索（DeepSeek）跟著一起爆紅，這股被稱為「東方神秘力量」的六家企業，分別聚焦機器人、人工智能、遊戲開發、腦機接口等領域，分別是遊戲科學、深度求索、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技，也是杭州近兩年崛起新創公司，受到大陸官方高度重視。

為了讓大眾更了解「六小龍」，杭州市政府打造體驗館，《東森新媒體ETtoday》記者親自走訪體驗宇樹科技的G1人形機器人、Ｇo2四足機器狗科技應用，以及直擊雲深處的四足機器狗超靈活運動。

▲▼ ▼ 宇樹科技、雲深處科技、機器人、機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

▲宇樹科技G1人型機器人突然失常，馬上恢復正常。（圖／記者任以芳攝）

有趣的是，媒體採訪期間，可能時間太久，發生意外小插曲。當女記者說「您好！」正想和宇樹科技G1人形機器人進行對話互動，突然機器人出現BUG，直接「秒跪」躺倒在地，重重一摔，嚇的旁邊操作員立刻「救駕！」趕緊把機器人扶到椅子上。

因為一旁程序員趕緊檢查機器人有無受損，並且檢測的操作介面，一旁解說員也打圓場解釋，「因為機器人離太遠，連網出現一些問題。」程序員也解釋，「可能指令出現一些問題，也可能是技術人員操作問題，本身官級過熱，開機太長都有可能受影響。」

大約一分鐘後，宇樹科技G1人形機器馬上滿血復活，開始正常運作，可以穩定走路，自己找人來「握手」，或是大大的揮手，甚至與人語音對話互動，依照要求可以報天氣、播放音樂等等互動，整體運作十分流暢。

雲深處科技與宇樹科技「四足機器狗」一起PK，基礎動作指令都很靈活，基本走路、左右搖擺跳舞，甚至是後空翻都可以完成。雲深處科技機器狗示範「背負重物」，駝著公事包到處走，不過限重大約10公斤左右。 

▼ 宇樹科技、雲深處科技(右)機器狗PK   。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ ▼ 宇樹科技、雲深處科技、機器人、機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ ▼ 宇樹科技、雲深處科技、機器人、機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 深圳樂聚開源人形機器人「夸父」。（圖／記者任以芳攝）

現場還有展示非「六小龍」家族AI機器人，來自深圳樂聚發佈了大陸首款可跳躍、可適應多地形行走的開源人形機器人「夸父」，身高約1.6米、體重約45公斤，也是大陸「首款」搭載華為鴻蒙系統的人形機器人，最大特色受過紅外線等方式「感知」人的動作，一起做出相同的指令。

記者戴上特殊裝備，AI眼鏡以及操控器，可以對「夸父」下指令，比如抬手、拍手、舉手、揮手等動作都可以執行，還可以隔空與人握手，有點像是科技版的人偶操作，不過執行者動作得慢，不能太快。另外，現場是展示機無法示範跳躍、奔跑等退步動作。

▲▼ ▼ 宇樹科技、雲深處科技、機器人、機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宇樹科技G1機器人出租生意很好，一天約4.5萬台幣租金，附帶操作員。（圖／記者任以芳攝）

「六小龍」展館負責操作人員展驍接受媒體訪問也介紹，現在宇樹科技G1人形機器人已經開始普遍面向市場，尤其出租生意特別好，如果買一台非開源機器人要9.9萬（單位：人民幣，同下）（約台幣44萬），開源機器人更貴要20萬，可以運用程序計算讓機器人做許多複雜動作與指令。

由於單價還是不太「普及親民」，出租生意反倒非常熱門，比如一台機器人一天是1萬元，換算台幣4.5萬，大多政府或企業、學校研學一些大型活動接待，或是做商演表演宣傳。

展饒也說，「租賃附加技術人員一起，途中出現bug，可可以及時換備用的機器人或者是當場調試，一般是不會出現這種問題。」

問及中美人形機器人大戰，特斯拉也在研發機器人靈活性極好，陸產機器人優勢？展饒說，「大陸製造機器人蓬勃發展，它上下游一條龍產業，中國大陸少說也有幾千家機器人企業；第二是大陸機器人相關人才很拖，高端人才略微少，但基礎機械製造、電子訊息人才儲備非常大。」

▲▼ ▼ 宇樹科技、雲深處科技、機器人、機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

▲宇樹科技H1的機器人最大行走速度每可達每秒3.3米，不受外力干擾。（圖／翻攝 宇樹科技）

他也舉例，大陸有不少做機器人企業，科研創新的潛力都非常高。比如，杭州六小龍之一的宇樹科技和雲深處科技實力在世界前列，宇樹科技H1的機器人最大行走速度每可以達到每秒3.3米，這個速度已經獲得世界紀錄。

目前，宇樹科技G1人形機器人主打「陪伴型」機器人，可以記憶與人對話，9.9萬帶操控器也比較簡單，適合一般老百姓短時間已可以上手學會操控，主要還是娛樂與陪伴。

展饒也說，未來大陸研發可以實現做飯、取快遞等生活瑣事，目前實驗室還在研發中，已經有更先進的型號，相信在不久的將來，人形機器人最終目標「普及服務所有老百姓。」

▼ 大陸積極開發實現服務百姓的「陪伴型」AI機器人或機器狗。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ ▼ 宇樹科技、雲深處科技、機器人、機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

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