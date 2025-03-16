杭州科創受吹捧　官員：包容企業「十年不鳴」靜待一鳴驚人

▲杭州著名的錢塘江。（圖／CFP）



文／中央社

近期因科創企業發展受到吹捧的浙江省杭州市，其市長姚高員昨天表示，會保持「包容十年不鳴，靜待一鳴驚人」的戰略定力，為科創企業提供包容式支持。而在今年的政府工作報告，也提到推動形成「寬容失敗的創新環境」。

根據杭州市政府新聞辦公室微信公眾號「杭州發布」，姚高員與企業家代表15日共進早餐，傾聽並回應企業訴求，推動解決困難和問題。受邀的企業家大多來自科技公司與醫療器械公司等。

姚高員說，杭州市委、市政府將始終保持「包容十年不鳴，靜待一鳴驚人」的歷史耐心和戰略定力，為科創企業提供包容式支持、陪伴式服務；持續加強高效的創新供給，加快構建以企業為主體、高校和科研機構為支撐的協同創新體系。

▼DeepSeek的崛起，令杭州受到關注。（圖／路透）



他還提到，依法保護民營企業和民營企業家合法權益，切實將「無事不擾，有求必應」落到實處。

AI大模型公司深度求索（DeepSeek）號稱以低成本開發的AI產品在今年春節爆紅，其後，被稱作「杭州六小龍」的6家科創公司發展前景也受到注意。科創企業成為中國官方寄望帶動新一波經濟成長的所在。

但科技創新無法完全事前計畫，尤其在政府基金介入時，容易面臨要求短期回報以至於容錯率低、決策保守的問題。

▼研發機器人的宇樹科技也從杭州崛起。（圖／翻攝自宇樹科技官網）



中國國務院總理李強本月做政府工作報告，在提到要推進高水平科技自立自強時便表示，「發揮科技領軍企業龍頭作用，加強企業主導的產學研深度融合，從制度上保障企業參與國家科技創新決策、承擔重大科技項目」。

在金融支持方面，他提到要加快發展創業投資、壯大耐心資本；此外，還表示要「弘揚科學家精神，推動形成鼓勵探索、寬容失敗的創新環境」。