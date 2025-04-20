宇樹G1機器人昨跌倒、今抱抱送飛吻　杭州辦兩岸活動首秀AI科技

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記者任以芳／浙江報導

浙江杭州今（20）日舉行首屆「兩岸基層民生發展交流會」，兩岸共200多人參與，活動現場特地展示杭州「六小龍」之一的知名企業宇樹科技研發G1人形機器人以及Unitree Go2四足機器狗，現場與嘉賓進行互動。智能機器人不但能握手擁抱、送出飛吻，可以聽懂許多指令，機器狗現場表演翻滾，動作十分靈活。

▲宇樹科技 G1人形機器人以及Unitree Go2四足機器狗「首次」亮相兩岸相關活動 。（圖／記者任以芳攝）

▲宇樹科技 G1人形機器人與嘉賓互動 。（圖／記者任以芳攝）

首屆「兩岸基層民生發展交流會」今20日在浙江登場，大陸方面出席有大陸國台辦主任宋濤、浙江省委書記王浩、常委秘書長邱喜聞、鄭江省副省長盧山；台灣方面出席有國民黨副主席連勝文、新北市議會會長蔣根煌、台灣商總榮譽理事長賴正鎰、旺旺集團副總周錫偉，共兩百多人參加2025年「兩岸基層民生發展交流會」。

舉辦活動地點特地選在「六小龍」發源地杭州，聚焦於機器人、人工智能、遊戲開發、腦機接口等領域的6家企業分別是遊戲科學、深度求索、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技，被稱為「神秘的東方力量」。果然，進入會場前大廳，立刻感受智能科技氛圍，「杭州六小龍」之一宇樹科技特地智能機器人以及四足機器狗。

▲宇樹科技 G1人形機器人會握手、擁抱，聽指令十分清楚 。（圖／記者任以芳攝）

現場嘉賓立刻與宇樹宇樹 G1人形機器人進行「愛的抱抱」，機器人可以聽懂多互動指令，比如握手、擁抱、比愛心，並且在現場輕快的行走，步伐十分穩健，至於擁抱、握手力度也掌握剛剛好，不會過於太輕或太重。

Unitree Go2四足機器狗是也是宇樹科技超級明星產品，在現場與嘉賓互動時，機器狗可以揮手、前後左右移動以及後空翻，讓現場嘉賓看了覺得十分可愛，比真正寵物還要聽話。

▲宇樹科技 Unitree Go2四足機器狗 。（圖／記者任以芳攝）

宇樹科技 Go2四足機器狗主打「陪伴式服務」，標配4D超廣角激光雷達，趴臥、作揖、握手、跳躍等動作都非常靈巧，最小探測距離精准至0.05米，拖拽20公斤重物，擁有50公里或4至6小時的持久耐力，未來計畫應用在家庭以及銀髮高齡社會陪伴和各類生活應用服務。

另外，宇樹Unitree G1人形機器人，於2024年5月13日發佈，今年春節上《央視》春晚因扭秧歌爆火，先前參與直播帶貨，吸引廣大觀看者，創下了1分鐘銷售額破100萬元（單位：人民幣，同下），直播十多分鐘成交約190萬元。

▲網傳宇樹科技研發的G1機器人摔倒又站立 。（圖／翻攝 百度）

G1人形機器人公開後，也頻繁在各大場合亮相，昨天北京舉行全球首次2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊開跑。最後由北京人形機器人創新中心的「天工Ultra」奪冠，宇樹科技G1機器人意外落在第二名，過程中摔倒又立刻站立，十分靈活。

關於網傳，宇樹方面進一步解釋，「G1人形機器人，從去年發貨開始，已經出售給全球非常多的客戶，使用了很久，所以這次馬拉松比賽，也有好多個獨立的團隊使用我們的機器人。比如我們的客戶用他們自己的算法參與了比賽，所以在現場能看到不少我們的機器人，有好幾個獨立團隊在使用，不同人操作或開發情況下，機器人的表現差別太大，請大家不要誤解。」

▲浙江省委書記王浩 。（圖／記者任以芳攝）

另外，今日「兩岸基層民生發展交流會」除了展示杭州智能機器人，本次論壇聚焦「加強農村交流，增進同胞福祉」為主題，主要基層治理、社區服務、鄉村建設相互交換意見。

浙江省委書記王浩致辭也指出，浙江經濟實力強勁，2024年浙江地區生產總值達9兆多元，增長5.5%，出口3.9兆。寧波舟山港貨物吞吐量連續16年居全球第一位。義烏小商品市場買全球賣全球，浙江也數字經濟先行省份，數字經濟規模佔GDP的比重超過50%，人工智能低空經濟、新能源、汽車等新興產業蓬勃發展。

王浩也說，目前常駐浙江台胞有13000多人，近年大力推進兩岸經貿文旅民生事業的交流，累計引進台資項目12000多個，實到開支300多億美金，打造了海峽兩岸青年發展論壇，浙江台灣合作中等金名片。

他也強調，對於台胞台企將會繼續聚焦經貿、產業、人文和基層民生等領域，加強經貿合作中惠民生、增福祉，「支持採取同等享受中央和省相關經濟政策，積極參與品質標浙江製造品牌等建設。」