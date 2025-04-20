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幕後／藍營激辯倒閣　黨高層評估罷免戰況、不分區席次5月定調

▲▼ 國民黨主席朱立倫現身北檢，抗議司法不公 。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫日前現身北檢，抗議司法不公。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣建議，欲藉此反民進黨惡罷。事實上，國民黨內部近期確實有少許討論倒閣聲音，但黨中央認為「政治梭哈」茲事體大，尚未深入多討論；黨務人士表示，黨主席朱立倫仍在衡量利弊得失，因黨內反對聲浪也不小，「倒閣不僅將讓不分優、劣勢選區一律改選，13席不分區立委又能保多少？」。而若最終決定倒閣，黨中央研判時機點將落在五月中旬，也就是罷藍委二階連署查對結果前後宣布。

據悉，國民黨今年3月確實有一股勢力思考「倒閣」的聲音，以抗大罷免遭執政黨全面輾壓的局面，區域立委、縣市首長幕僚的倒閣聲浪也傳進朱立倫耳裡，不過朱立倫第一時間並未多做理會，認為民進黨之所以能在大罷免上不斷增添柴火，源於社會對藍委確實有一定的仇恨值，「重選席次不見得較多。」4月17日蔣萬安驚天一呼後，朱立倫雖指不排除，確實仍採觀望態度，倒閣是否成為藍營一個選項之爭再度浮上檯面。

國民黨內部對是否倒閣的意見仍然分歧，憂慮自身被罷免的藍委支持倒閣，重新選舉還能募款，而一路被壓著打的藍營支持者也有了情緒宣洩出口，但反對者認為，就目前國內政治環境來看，在野顯然也沒有把握在選後取得國會多數，更不能完全排除國會改選後，在野席次少於執政的綠營的可能，萬一發生後者的情況，不但立院優勢全面斷送，正副院長換人，執政黨勢必擴大對在野的追殺清洗，骨牌效應也將使藍營2026九合一選舉陷入困境，徒增政治風險，此外，即使倒閣成功，是否解散國會的決定權在賴清德手中，若賴清德選擇僅更換閣揆而非解散國會，國民黨的努力可能付諸東流。

藍營人士指出，民進黨企圖透過大罷免讓贏者全拿，奪回國會主導權，而「倒閣」則是憲法賦予解決朝小野大政治僵局的解方，目前倒閣之說在黨內仍爭吵不休，若朱立倫統整各方意見後決定宣布倒閣，較可能的時間點應該落在大罷免連署第二階段成案後，一旦遭罷免藍委人數眾多，倒閣不失為封殺大罷免案，逼民進黨上談判桌的方式。

該人士指出，以目前藍營53席次對綠營51票的局面，國民黨有足夠的量能發動倒閣，即便民眾黨8席白委可能不進場支持，倒閣案仍可逼民進黨上談判桌，一旦倒閣案通過，賴清德政府也需面臨更換閣揆，並思考是否解散國會重新改選。黨務人士分析，雖然倒閣對民眾黨8席不分區立委而言，沒有支持的必要，但藍白陣營若在罷免案中處於弱勢，民眾黨「關鍵8席」是否會變成「少數8席」，這也是民眾黨要面臨的問題；若國民黨最終決定倒閣而民眾黨反對，也會讓在野陣營2026選戰前就撕破臉。

蔣萬安無預警拋出的倒閣建議，讓藍內部出現意見交錯的雜音，藍營人士指出，倒閣對於國民黨而言絕對是一項風險極大的政治賭注，賭贏沒賺，賭輸慘賠，是否要陪毫無賭品的執政黨賴政府「梭哈」，朱立倫仍在深思，將會用最快時間統整藍委們的意見，也會聽取各方縣市長的立場做出規劃，更重要的是，這段時間國民黨定調反罷免路線全面轉熱戰，赴北檢抗議司法不公，以及一系列的戰獨裁行動，確實炒高「厭綠」情緒，讓藍營士氣升高，聚集對民進黨執政不滿的在野及中間選民的共識，就算最終決議不發動倒閣，也絕對有助各地遭罷免藍委的最後投票決戰，讓罷免戰成為對民進黨執政的不信任投票，如此才能讓支持者出門投下藍委的罷免反對票。

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