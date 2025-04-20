四叉貓北檢外遭潑水推擠　2男到案辯「他直播亂講話」被送辦

▲四叉貓被淋水畫面曝光，迅速反手抓人、推老人撞倒警用機車。（圖／翻攝事實盛於雄辯臉書，下同）

記者張君豪／台北報導

國民黨主席朱立倫17日晚間發動黨員包圍台北地檢署抗議，本名劉宇的網紅四叉貓當晚到北檢外持腳架開手機直播，被國民黨支持者認為挑釁，當場多人向四叉貓嗆聲「滾回去！」並朝劉男丟擲水瓶、灑水；事後泛綠支持者紛紛聲援譴責暴力，並認為在場警方毫無作為；台北市警局澄清：事後根據蒐證畫面認定嗆聲丟水瓶舉動有觸犯社會秩序維護法之虞，警方事後傳喚游、趙姓2名男子到案說明。

日前台北地檢署偵辦國民黨發動的罷免綠委吳沛憶、吳思瑤假連署案件，檢方大動作約談國民黨黨工並聲押涉案人，引發國民黨主席朱立倫號召支持者到北檢外抗議聲援。四叉貓17日晚間到場直播，遭國民黨支持者攻擊，北市警方火速成立專案小組展開調查。





在北市警局長李西河指揮下，要求台北市刑警大隊全力支援案發地點中正一警分局偵辦，據了解，警方曾詢問四叉貓要不要提告、四叉貓回應「讓我想一下」，警方根據蒐證畫面並擴大調閱監視器，陸續以觸犯社維法87條1款：加暴行於人者、約談對四叉貓潑水的游男（41歲）與推擠四叉貓的趙男（71歲）赴刑警大隊說明，並將案件送交中正一分局進行社維裁罰，最高將可處1萬8千元以下罰鍰。

兩人到案後辯稱，是因為四叉貓「直播亂講話」才會上前理論，但攻擊對方行為屬實，警方火速傳喚兩人到案依法裁罰。

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