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高雄飯糰店生意太好「女房東砸店」！日籍老闆失望…決定另搬地點

▲▼飯糰店生意太好，女房東砸店、逼退租。（圖／翻攝臉書／高雄點）

▲飯糰店生意太好，女房東砸店、逼退租。（圖／翻攝臉書／高雄點）

記者柯振中／綜合報導

高雄市日前發生一起砸店事件，年約60歲的日籍男子樋口先生隨著台籍妻子返台定居，租了店面開始做飯糰生意，卻屢次遭到59歲邵姓女房東刁難，更是因此被砸店，讓樋口先生失望至極，店家也決定另覓地點重新開始。

據了解，樋口先生過去來台結識妻子後，2人一起在日本生活多年，近年退休以後，決定隨著妻子返台定居，並且在高雄租房開飯糰店，與房東簽約承租3年，開始將日本新潟的道地美食發揚光大。

怎料生意經營得有聲有色，邵姓女房東卻因此眼紅，要求2人退租，否則就要將租金翻倍，還聲稱是因為房子的地段好，是託了她房子的福，2人才有生意能做。

雙方因此發生糾紛，邵女更是直接失控，推倒了飯糰店門口的盆栽、桌椅等物品，還把飲水機、垃圾桶等物品上鎖，為了找麻煩無所不用其極。

▲▼飯糰店被砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

▲日籍老闆隨著台籍妻子返台定居、開店，卻因生意太好被女房東砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

雙方發生糾紛後，警方到場處理，樋口先生在女房東鬧場的過程中受傷、邵女則主張2人在騎樓、後陽台等非租賃範圍擺放物品，還移動了租賃範圍內的設備，雙方互相提出傷害、竊占及竊盜等告訴。

事件鬧得不可開交，許多網友氣炸大罵，「請國稅局查一下這房東」、「貪得無厭」、「台灣最美的風景是人，最醜的風景也是人」、「這些房東一再的顯示了為富不仁的道理」、「買過很多次，日本老闆非常好也客氣，飯糰與味噌湯也很好吃，希望別被台灣的歐巴桑給嚇到！」

▲▼飯糰店被砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

▲日籍老闆隨著台籍妻子返台定居、開店，卻因生意太好被女房東砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

對此，樋口先生感到十分困惑，用日文在鏡頭前問了「高雄的房東都這樣嗎」、「台灣的房東都這樣嗎」，讓他相當失望。

根據最新消息，店家對此表示，他們與房東簽訂租賃合約，都是依照法律程序，經過公證後完成，但還是在毫無預警的情況下，與房東發生爭執，丈夫更是因此受了傷。真正令人難過的，並非身上的傷口，而是心中濃濃的失望與無力感，且至今難以走出。

店家提到，感謝各位支持者的喜愛，目前正在積極尋找新的營業地點，等到確認以後，再行通知新的落腳處，「再次感謝一路支持我們的每一位朋友，這份溫暖，我們會深深地藏在心中，永遠珍惜與記得。」

 
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