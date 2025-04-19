屏東南州鄉民代表葉俊緯及湯智雄罷免案　結果均未過關

▲南州鄉民代表會葉俊緯罷免案及湯智雄罷免案均未通過 。（圖／取自葉俊緯臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉民代表會第22屆代表（第1選舉區）葉俊緯罷免案及湯智雄罷免案，於今（19）日舉行投開票，開票統計結果，均未通過。縣選委會將於4月23日舉行委員會議審查該二件罷免案投票結果。

這起罷免案源於去年底預算刪減案後，2名意見不同鄉代先後遭提罷免。罷免葉俊緯理由書指出，他恣意刪除多項預算；罷免湯智雄理由書指出，他未參加預算審查，且有家人在鄉公所任職、未利益迴避。

為了這場選免案，葉俊緯於上月25日請辭主席，今天改選成副主席；原副主席黃登凱則上位為主席。

屏東縣選委會表示，南州鄉民代表葉俊緯罷免案：

投票人總數4277人

投票人數1606人

投票率37.55 %

同意罷免票1044票

不同意罷免票529票

無效票33票

同意罷免票數佔原選舉區選舉人總數比率：24.41 %

投票結果為否決。

南州鄉民代表湯智雄罷免案：

投票人總數4277人

投票人數1591人

投票率37.20 %

同意罷免票624票

不同意罷免票907票

無效票60票

同意罷免票數佔原選舉區選舉人總數比率：14.59 %

投票結果為否決。