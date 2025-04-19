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「高雄雙罷劫」遭搜索！陳其邁支持徹查：死人連署非常奇怪

▲▼高雄雙罷劫負責人徐尚賢突遭上銬逮補！支持者痛批：綠色恐怖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢（橘衣者）遭上銬逮補，移送地檢署。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄罷免黃捷、許智傑行動領銜人85歲的黃晃枝、朱磊，以及負責人徐尚賢18日因涉嫌偽造文書、選罷法等罪嫌，被雄檢帶走調查。對此，高雄市長陳其邁今日表示，支持檢調強力徹查，因為在立法院表現非常好的兩位委員，是活人投票，結果卻是死人連署要把他罷免，這個是非常非常奇怪的一件事情。

▲▼黃晃枝走出雄檢，在門口暈倒。（圖／民眾提供）

▲黃晃枝走出雄檢時在門口暈倒。（圖／民眾提供）

高雄市鳳山區中山西路的罷免許智傑、黃捷聯合總部18日上午9時30分左右遭調查局搜索，陳其邁今受訪被問及此事表示，罷免是人民的公民權利之一，只是高雄的部分非常非常奇怪，有那麼多的死亡連署，變成好不容易選上，然後在立法院也表現非常好的兩位委員，是活人投票，結果是死人連署要把他罷免，這是非常非常奇怪的一件事。

陳其邁認為，檢調單位應該要好好徹查這種破壞民主法治，這個並不是在民主國家裡面正常的現象，而且是變成一個全台灣從北到南一種系統性的舞弊行為，非常不可取，所以他支持檢調強力的徹查。

昨日檢調出動約10名調查官，前往高雄雙罷劫總部及連署攤搜索，搜索行動約2小時結束，昨日中午罷免黃捷的領銜人黃晃枝（85歲）和罷免許智傑的領銜人石磊被帶回市調處調查。

▲▼罷雙劫總幹事朱磊被帶走。（圖／記者賴文萱攝，下同）

▲罷雙劫總幹事朱磊以10萬元交保。（圖／記者賴文萱攝）

兩人被帶回調查局後，雄檢昨天下午還聲請搜索票，搜索「高雄雙罷劫」行動負責人徐尚賢的住處，並且開出拘票，將守候在調查處外的徐尚賢本人拘提到案。

經過調查後，3人18日晚間被移送高雄地檢署複訊，並都被列為被告身分，檢察官複訊後，諭知黃無保請回，朱磊以15萬元交保。

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