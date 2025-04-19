高雄「雙罷劫」85歲領銜人遭偵訊...喊冤暈厥　黃捷發聲了

記者賴文萱／高雄報導

罷免黃捷行動領銜人、高齡85歲的黃晃枝18日因涉嫌偽造文書、選罷法等罪嫌，被雄檢帶走調查，晚間10點左右被諭知無保請回，她步出雄檢哭喊「我好冤枉」隨後就在門口暈厥倒地。對此，立委黃捷回應，偽造連署就是違法的行為，希望檢調可以儘快釐清真相，但就算政治立場再怎麼不同，也希望她身體健康。

▲黃晃枝走出雄檢，在門口暈倒。（圖／民眾提供）



雄檢針對罷免連署的「死亡連署」情況展開調查，18日指揮高雄市調查處，兵分多路搜索黃晃枝、朱磊等人的住處及連署總部，並且查扣電腦、連署書等證物，並傳喚2人調查。雄檢下午還聲請搜索票，搜索「高雄雙罷劫」行動負責人徐尚賢的住處，並且開出拘票，將守候在調查處外的徐尚賢本人拘提到案。

經過調查後，3人18日晚間被移送高雄地檢署複訊，85歲的黃晃枝晚間10點左右則是被無保請回。

沒想到，黃晃枝才剛走出雄檢，就在門口暈厥倒地，嚇壞了在場的眾人。據悉，黃因整天偵訊沒進食，感到全身無力昏倒，所幸經過救護人員急救後，黃晃枝恢復意識，不過因為年事已高，還是被送往醫院觀察。而在過程當中，黃晃枝也哭喊著「我好冤枉」。

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，黃捷表示，偽造連署就是違法的行為，甚至今年2月國民黨主導的修法之後，也調整了選罷法偽造連署違法構成要件，會處5年以下有期徒刑，希望有心人士不要以身試法，也希望檢調可以儘快釐清真相，還給這些被侵害個資的民眾一個公道，讓真相水落石出。

至於這位高齡的領銜人，黃捷則說，政治立場再怎麼不同，都希望她身體健康才是最重要的。