首位機器人半馬冠軍！北京「天工」2小時40分完賽

▲「天工Ultra」為本次賽事第一位抵達終點的機器人。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京亦莊19日上午舉行了全球第一場人形機器人半程馬拉松，第一位衝過終點線的機器人為北京「天工隊」的選手「天工Ultra」，完賽成績為2小時40分42秒。

比賽在上午7時30分展開，賽道總長21.0975公里，共有20支機器人參賽，第一名的機器人為「天工Ultra」，第二名為「松延動力N2」機器人，上海卓益得機器人公司旗下「行者二號」機器人獲得第三名。

根據陸媒報導，「天工Ultra」身高180公分，體重約55公斤，此次大約保持每小時8至9公里的配速，中途更換3次電池，與賽前團隊預估保持一致。

另一個亮點是，比賽過程中，「天工Ultra」並沒有像很多賽隊使用遙控操作的方式，而是通過無線領航技術完成跟隨導航和長程路徑規劃，自主調整奔跑方向和速度，完成從賽事起點到達目標點的奔跑。

比賽過程中，「天工Ultra」還使用了電池快換技術，實現長時間作業的續航能力。值得注意的是，由於利用了關節散熱及風冷散熱等技術，「天工Ultra」的關節能支撐更長時間的奔跑。

天工機器人CEO熊友軍受訪時表示，這個冠軍具有里程碑的意義，他們非常高興，「今天只是展示了天工機器人運動能力很小的一部分，後面還將看到更多創新技術和應用場景的落地。」

事實上，有不少機器人在賽程中遭遇狀況，例如「小巨人」機器人在起跑不久後就冒出白煙，緊急停下來維修；還有一具機器人跑到頭部脫落；並有許多機器人摔倒在地。

▼不少機器人在賽程中遭遇狀況。（圖／翻攝微博）

