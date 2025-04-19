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大陸 大陸焦點 特派現場

陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸19日上午在北京亦莊舉辦了全球第一場人形機器人半程馬拉松，多達20支機器人賽隊將完成21.0975公里的賽程。不過，比賽才開始沒多久，就傳出有機器人冒煙故障，必須緊急進行維修。

該場半馬共有20支賽隊參加，包含來自北京、上海、廣東、江蘇等地的機器人公司。賽事將依據名次高低評定冠軍、亞軍、季軍，以及完賽獎、最佳耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創新獎等專項獎。

▼陸舉辦「機器人半馬」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

比賽採用人機共跑賽道的模式，人類選手賽道與機器人賽道共用，但分屬不同賽區。主辦單位表示，這種模式對機器人而言，在環境適應、地面應對以及通訊等方面都帶來了前所未有的挑戰，這在全球範圍內也是首次。

比賽以南海子公園一期南門為起點，通明湖信息城為終點，全長21.0975公里，途經泡桐大道、文博大橋、通明湖公園等北京經開區標誌性點位。賽道地形既包括平坦柏油路、坑窪裂縫路，又有長緩坡、短陡坡路段，以及石板路、草地、石子路等區域。

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

為了適應長距離奔跑，部分參賽機器人會採用特殊設計；在更換電池環節，部分機器人具備不關機就能更換電池的特殊功能，以此提高續航能力；在材料選用上，為實現更輕量化且更耐用的目標，賽隊也會進行獨特設計；有些機器人還會採用穿鞋的設計，而有些則會在腳底安裝耐磨設備，目的都是為了適應特殊地面狀況。

不過，賽事才開始沒多久，「小巨人」隊的小巨人機器人的頭部就冒煙了，嚇得一旁的人類工程師趕緊讓它停下，緊急進行維修。

另外，還有機器人跑到一半摔倒，跌了個四腳朝天，但不久後又自行站了起來，一旁圍觀的觀眾疑似大受感動，爆出熱烈掌聲，相當勵志。

▼「小巨人」機器人跑到一半冒煙。（圖／翻攝微博）

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

▼機器人摔倒，跌了個四腳朝天。（圖／翻攝微博）

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

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