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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「機器人馬拉松」　跑到「腦袋掉下來」還不放棄！

記者蔡紹堅／綜合報導

北京亦莊19日上午舉辦了全球首場人形機器人半程馬拉松，多達20支機器人賽隊參與了比賽。意外的是，其中一台參賽機器人在奔跑途中，居然「累到頭掉」，整顆腦袋在地上打滾，但還是沒有放棄比賽，持續朝著終點衝刺。

▼一具機器人在比賽途中腦袋脫離軀體。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「機器人馬拉松」　跑到「腦袋掉下來」還不放棄。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「機器人馬拉松」　跑到「腦袋掉下來」還不放棄。（圖／翻攝微博）

本場比賽的賽道全長21.0975公里，不只有平坦路面，還有坡道、軌道和多個急轉彎，路況複雜，對參賽的機器人來說是高難度的挑戰，機器人必須自主躲避障礙物、維持步態平衡，還要在長時間、高強度的運動中堅持下來，對於關節執行器、傳感器反應速度，以及系統抗衝擊能力都是考驗。

本次賽事參賽的20支機器人研發團隊來自北京、上海、廣東、寧夏等地，機器選手各具特色，有的身形高大，有的小巧靈活。

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，比賽途中，有一名機器人選手因為劇烈的運動，導致頭部脫落，整個腦袋在地上亂滾，但它並未因此放棄，而是持續朝著終點衝刺。現場觀眾看著它沒腦袋了仍堅持奔跑的樣子，似乎深受感動，在一旁高喊加油。

此外，還有一名機器人選手起跑沒多久就冒起白煙，嚇得陪同的工程師趕緊暫停，進行緊急維修。另外，也有機器人摔倒在地，靠著自己的力量重新站起來，繼續比賽。

▼一具機器人起跑不久就冒煙。（圖／翻攝微博）

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

▼一具機器人摔倒在地。（圖／翻攝微博）

▲▼陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

機器人馬拉松機器人半馬

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