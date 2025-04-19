健保署慶30週年　桃園風禾公園健走逾 2千民眾熱情參與

▲健保署陳亮妤副署長帶領民眾起步走。（圖／健保署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為感謝各界對全民健保的相挺，中央健康保險署(健保署)北區業務組19日在桃園市風禾公園舉辦「數位AI有夠力、健保永續e起來」宣導及健走活動，健保署陳亮妤副署長同時也頒贈健保30週年紀念獎座給27位院所及單位代表，活動中並設置20多個互動宣導攤位，吸引逾 2千名民眾熱情參與。

▲感謝重大政策績優院所、健保愛心專戶捐款民眾，健保署陳亮妤副署長頒發感謝獎牌。（圖／健保署提供）

陳亮妤副署長感謝各界長期對健保的貢獻與努力，積極提供更優質醫療品質，亦同時運用數位醫療，及早預防疾病，守護民眾健康更加全方位。健保署期許桃竹苗醫界的好夥伴們，與健保攜手持續為桃竹苗鄉親提升醫療服務，落實健康台灣願景努力。

在「感恩有您」活動中，陳亮妤也頒贈健保30週年紀念獎座予27位院所及單位代表致意，包含桃竹苗偏鄉醫療承作醫院、推動健康照護政策卓越院所、健保愛心專戶善心人士/單位，以及協助健保財務穩定貢獻卓著等單位，場面溫馨。





健走活動由陳亮妤副署長攜手民眾大手牽小手快樂向前行，活動會場並設置多項宣導攤位及老少咸宜闖關遊戲，如教導下載虛擬健保卡及運用、在宅醫療、健康存摺、口腔保健、中醫養生及視障按摩免費等攤位，吸引民眾熱情體驗參與有獎徵答及下載虛擬健保卡，互動熱絡。