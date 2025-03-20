走完全程5公里抽iPhone16　3／22花蓮太平洋公園登場

▲▼「愛花蓮．山海漫步走」活動於3 ／22在花蓮太平洋公園曙光廣場集合。（圖／花蓮市公所提供資料照片。下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所將於三月二十二日在太平洋公園曙光廣場舉辦二0二五「愛花蓮．山海漫步走」活動，將從太平洋公園北濱段往北至花蓮港景觀橋折返，全程約五公里，只要走完全程即可兌換精美禮品一份及摸彩券一張，還有機會把iPhone16、PS5 遊戲主機等大獎帶回家。花蓮市長魏嘉彥歡迎大家一起攜手走出戶外，健走顧健康，還能將大獎帶回家。

健走活動於本周六（二十二日）在太平洋公園登場，活動於上午八點在曙光廣場集合、暖身後，即鳴槍起走，健走路線往北行經曙光橋、兩潭自行車道，在途中發放摸彩券，並在花蓮港景觀橋前原路折返處為摸彩券蓋章，全程約五公里，預計活動在上午十一點結束。

活動不須報名，自由參加，走完全程者可獲得一張摸彩券及一份精美完走禮品，數量有限，送完為止。市公所提醒民眾，摸彩券必須由折返點的工作人員蓋章後才具摸彩資格，請參與健走的民眾留意。

這次活動的摸彩獎品相當豐富，包括有市價近三萬元的iPhone16 128G、PS5遊戲主機、GoPro HERO 13 Black及各式家電精品等100多個獎項。

▲▼全程約五公里，走完全程可兌換精美禮品及摸彩券，有機會把I Phone16帶回家。

屆時現場設有十二個政令宣導攤位，包括有國軍人才招募中心－花蓮招募站、花蓮市公所社勞課、民政課、圖書館、清潔隊、農業部農田水利署花蓮管理處、花蓮縣消防局花蓮分隊、花蓮縣衛生局、花蓮縣環境保護局、花蓮縣地方稅務局、花蓮縣身心健康及成癮防治所、衛生福利部花蓮醫院等，讓民眾可以索取宣導小物。

另外現場還有早安市集，集結5家超人氣特色攤商，有田園記咖啡、米妞私房手作甜點、伴家家實驗廚房、蔣笑笑碳烤土司、饅想芋見泥等，好好吃、好好買，好好逛，千萬別錯過了。

活動相關資訊請至花蓮市公所官網或花蓮市文化觀光資訊網https://reurl.cc/DKXbvj 查詢。

