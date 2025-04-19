世壯運豪奢行銷挨批　在韓國花1082萬打廣告卻僅71名選手報名

▲2025雙北世壯運將在5月17日登場，主辦城市台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2025世界壯年運動會將在5月17日登場，但台北市議員林延鳳指出，根據民調有高達5成受訪者不知道要舉辦，整體行銷標案預算超過3億，但付出與回報卻不成比例，單單在韓國的行銷費用高達1082萬、卻僅吸引71人報名，痛批市府豪奢、花大錢看不出成效。對此，世壯運發言人郭音蘭表示，目前賽會熱度持續升溫，市府團隊持續透過多元管道宣傳。

林延鳳表示，世壯運在委外民調統計數字顯示，有高達5成受訪者不知道要舉辦，且從市府相關單位提供的資料得知，光世壯運辦公室及體育局行銷標案的預算就超過3億元，這其中還不包含其他局處自行採購的宣傳文宣。

林延鳳指出，其中的標案的行銷運算就看出台北市府的「豪奢」，舉韓國為例，透過公關公司請兩位韓國KOL來台觀光加上拍攝影音的經費就花100萬，結果檢視其Youtube頻道上的點閱率，最高2萬次、最低只有2204次。

此外，林延鳳更提到，若再加上記者會宣傳以及地鐵廣告等，光在韓國行銷費用高達1082萬，這些還未加上其餘網路投放以及帶團觀摩參訪等費用。結果，本次世壯運韓國報名選手卻只有71人報名，花大錢卻看不出實際成效。

林延鳳批評，蔣萬安市長應該要好好檢討「運動之都」的含意，用認真務實的態度來面對自己提的重大政見，必須重視市民真正需求去改進且真正了解合核心問題做改善，不該是大撒錢卻看不到其效意更讓市民感受不到，不然即使是更換局處首長也是治標不治本。

對此，世壯運發言人郭音蘭表示，目前賽會熱度持續升溫，市府團隊持續透過多元管道宣傳，以實際行動回應市民期待，希望議員不要輕易抹煞同仁長期以來的努力。

郭音蘭指出，自3月由棒球名將周思齊領軍組成「GOATBROS」隊伍起，已掀起球迷熱烈討論；4月初更公開超過2000家特約店家優惠，讓民眾感受賽會經濟熱潮；隨後陸續推出世壯運商品，許多種類立刻秒殺；在陸續公布賽事資訊、市府前沙灘排球場館及選手亮點中，已引發廣大關注與期待。

另外，日前也由台北市消防局與世壯運執委會攜手舉辦「臺北消防英雄應援世壯運」活動，號召全臺體能菁英，展現專業實力與熱情，全力應援這場臺灣史上規模最大的國際運動盛事。

郭音蘭強調，執委會持續結合各界資源、分階段推動行銷規劃，透過多元方式點燃城市熱情，落實「全民運動、全齡運動、全城運動」的理念。

▲世壯運在韓國投放的行銷廣告。（圖／讀者提供）