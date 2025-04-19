提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公、賴清德總統獨裁時，喊出倒閣引發討論。今（19日）總統賴清德、蔣萬安以及內政部長劉世芳等人出席2025年母娘文化祭，劉、蔣、賴三人依序抵達活動會場，蔣到場後留在入口下車處等待賴到場，兩人握手致意後進入慈惠堂殿內。面對記者提問「是否會提倒閣」、「呼籲不要再大罷免」等，蔣皆未回答。

面對檢調近來擴大調查大罷免案的幽靈連署一事，國民黨大動作反擊，黨主席朱立倫日前率黨公職到北檢前抗議，包括黨籍立委、議員還有蔣萬安、桃園市長張善政等人都到場聲援。蔣萬安甚至在現場拋出倒閣議題，引發各界討論。

由於法院外為集會禁制區，加上國民黨未事先申請路權，因此引來民進黨陣營質疑合法性、北市警方是否依法執法等，內政部長劉世芳更說要全部依集會遊行法移送地檢署偵辦，北市警更通知國民黨主席朱立倫、立委謝龍介以及發言人楊智伃等3人到案說明。

今天的母娘文化祭，與近期風波有關的人員幾乎都到場。劉世芳抵達後就直接在下車處等待，與一旁的北市警察局長李西河咬耳朵；隨後蔣萬安抵達後，則和同黨的立委李彥秀站在一起寒暄。接著賴清德抵達後，和劉與廟方人員一一致意，在一旁等待的蔣萬安則主動上前握手，隨後一行人就陸續往殿內移動。