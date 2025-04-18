蔣萬安知法犯法仍衝北檢　陳賢蔚赴監院檢舉要求彈劾

▲民進黨北市議員陳賢蔚、律師陳又新至監察院檢舉，要求依法展開調查並彈劾蔣萬安。（圖／陳賢蔚議員研究室提供）



記者陳家祥／台北報導

檢調近期擴大偵辦罷免幽靈連署案，國民黨主席朱立倫昨率黨公職夜衝北檢抗議；由於法院外是集會禁制區、且活動未申請核准，內政部長劉世芳今（18日）表示，全部依集會遊行法移送地檢署偵辦。北市議員陳賢蔚、律師陳又新今赴監察院陳情，針對蔣萬安涉及知法犯法、參與未經核准之違法集會，已違反集會遊行法、地方制度法、公務員服務法及公務員行政中立法等法令規定，進行調查並依法彈劾。

北市議員陳賢蔚表示，蔣萬安作為首都最高行政首長，竟知法犯法，公開參與違法集會，嚴重違反法治精神、破壞行政中立原則、喪失市長應有政治誠信，愧對全體台北市民期待，蔣萬安身為台北市政府警察主管機關之首長，應主動維護法秩序，卻以身試法，為不法集會背書，也造成基層警員同仁困擾，嚴重瀆職。

律師陳又新則說，依《集會遊行法》第6條，集會、遊行不得在各級法院及其週邊範圍舉行，且當地之主管機關警察局中正一分局也未接獲集會、遊行申請，更未核准，因此該活動實屬違法。

另蔣萬安身為市長也違反《地方制度法》第18條第11項及第23條，直轄市對警政、警衛之實施自治事項，應全力執行，並依法負其責任。亦牴觸《公務員服務法》第6條，公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉、不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為，也牴觸《公務員行政中立法》第4條，公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇。

因此，蔣萬安具有台北市市長身份，應不得參與違法具爭議之集會，更不得藉其職務地位為違法集會背書。其言行舉止已嚴重損害市府形象、混淆民眾視聽、打擊基層執法人員士氣。

陳賢蔚、陳又新今日共同赴監察院陳情要求，請監察院依法啟動調查程序，針對蔣萬安涉及知法犯法、參與未經核准之違法集會，已違反集會遊行法、地方制度法、公務員服務法及公務員行政中立法等法令規定，進行調查並依法彈劾，以維社會公義及法治尊嚴。