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仲介槍枝交易！檢舉買家「還供出賣家」　法官判她3年2月

▲警方查獲土耳其製式Tristar T100手槍。（示意圖／警方提供，資料照）

▲警方查獲土耳其製式Tristar T100手槍。（示意圖／警方提供，資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

張女得知施男渴望擁有一把制式手槍和子彈，她介紹有槍彈來源的鍾男，約雙方在汽車旅館以24萬元交易，她事後與施發生爭執，竟向警檢舉施有槍彈，法官審理時，張女供出槍枝是鍾男賣的，鍾矢口否認，法官根據相關證據認定屬實，將鍾、張2人分別依共同犯非法販賣制式手槍罪，判處9年6月、3年2月徒刑。

判決指出，案發於2021年6月間，張女的施姓友人有意購買制式手槍、子彈，即起意由自己當聯絡人，仲介鍾、施買賣槍枝子彈，約定以24萬元價格買賣土耳其Tristar T100型制式手槍1支、彈匣1個及非制式子彈50發。

為了向施證明她的槍枝和子彈供應充足，張女開車載著施男從高雄到彰化山區一處鐵皮屋，鍾便取出一把土耳其T100型制式手槍，並交由張女在場拆解，讓施檢視槍管和撞針，證明這是一把好槍。

在一番測試後，施男確認槍的功能正常，然後先行返回高雄。經過幾天，施付清尾款，張女並交付一把具有擊發功能且具有殺傷力的土耳其Tristar T100型制式手、49發非制式子彈，以及一把可以用來組裝具有殺傷力的槍枝的金屬槍管交給施。

沒想到張、施事後翻臉，張女向警方檢舉施持有槍彈，警方遂於同年8月26日搜索、查獲，警詢中供出槍彈都是張女給的，張女坦承犯行，又抖出槍枝來自鍾男，合議庭考量鍾男過去有多次槍砲及毒品前科，且犯後態度不佳，因此從重量刑，判刑9年半。張女雖為毒品累犯，但考量其坦承犯行，並主動檢舉，協助警方查獲槍彈來源，因此依槍砲彈藥刀械管制條例減輕其刑，判刑3年2 月。

彰化地院審結，法官將鍾男依共同犯非法販賣制式手槍罪，累犯，判處9年6月徒刑，併科罰金35萬元，罰金可易服勞役。未扣案犯罪所得24萬元沒收。張女依共同犯非法販賣制式手槍罪，累犯，處有期徒刑3年2月，併科罰金10萬元，罰金可易服勞役。

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