休旅車自撞電箱波及2車！「又停電了」...居民超無奈：第4次了

記者唐詠絮／彰化報導

永靖鄉今(18日)下午發生一起自撞車禍意外，一輛黑色休旅車，行經台一線中山路二段時，駕駛疑似恍神，失控撞上一旁電箱，再波及停靠在路旁的箱型車及自小客車。附近店家聽到劇烈撞擊聲，慌張跑出屋外，驚呼「這變電箱至少被撞4次了！」所幸駕駛僅受輕傷送醫，肇因仍待釐清。

▲休旅車撞毀變電箱又波及2車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲休旅車撞毀變電箱又波及2車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起車禍案件發生於18日下午15時27分許，51歲陳男開車行經永靖鄉中山路2段，由北往南行駛，因恍神追撞路邊變電箱並波及停放在路邊2輛自小客車，車子直接騎到電箱上，安全氣囊也爆開了，車頭受損，擋泥板直接撞掉，現場零件散落一地。附近民眾聽到「轟」撞擊聲後，很無奈的說，因為這個電箱己經被撞了4次，有一次車子甚至撞到到柱子上，還留下一個凹痕。

所幸肇事陳姓車主只是左手受傷，經過送醫治療又返回車禍現場關心，看著拖吊車直接把車子拖下來，非常不捨的說「一不小心愛車就變成這個模樣了」；台電公司據報後立即到場修復，附近住戶停電大約一小時，經警方初步調查，陳姓駕駛酒測值為0，初步肇因疑未注意車前狀況釀禍，確切的肇事原因尚待釐清。