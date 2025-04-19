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用路人注意！西演鹿港段4／21起施工27天　替代道路一次看

▲台61線彰化段北上南下伸縮縫施工，替代道路路線。（圖由彰化工務段提供）

▲台61線彰化段自4/21日起至5/18日進行伸縮縫施工，替代道路出爐。（圖／彰化工務段提供）

記者唐詠絮／彰化報導

公路局為提升道路品質，將台61線西濱快速公路彰化鹿港段將於4月21日至5月18日進行伸縮縫更換工程，期間將分段、全時段封閉北上及南下車道。彰化工務段提醒用路人，施工期間減速慢行通過工區，或建議改道行駛144縣道、台17線、台61線平面車道，以避開壅塞。

工務段表示，4月21日上午9點至4月27日晚間8點： 封閉台61線179K+500至178K+500北上內側車道，保留外側車道通行。可由台61線179K福興匝道匯出，右轉144縣道，左轉台17線，再左轉鹿工路，接回台61線177K鹿港匝道北上。

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▲台61線彰化段自4/21日起至5/18日進行伸縮縫施工，替代道路出爐。（圖由彰化工務段提供）

▲台61線北向進行伸縮縫施工，替代道路出爐。（圖／彰化工務段提供）

4月28日上午9點至5月4日晚間8點： 封閉台61線179K+500至178K+500北上外側車道，保留內側車道通行。 可由台61線179K福興匝道匯出，右轉144縣道，左轉台17線，再左轉鹿工路，接回台61線177K鹿港匝道北上。

南下路段，5月5日上午9點至5月11日晚間8點： 封閉台61線178K+500至179K+500南下內側車道，保留外側車道通行。可由台61線177K鹿港匝道匯出，行駛台61線平面車道，再接回台61線179K福興匝道南下。5月12日上午9點至5月18日晚間8點： 封閉台61線178K+500至179K+500南下外側車道，保留內側車道通行。可由台61線177K鹿港匝道匯出，行駛台61線平面車道，再接回台61線179K福興匝道南下。

公路局彰化工務段提醒用路人，請提前規劃行程，並注意工區相關指示標誌，確保行車安全。

▲台61線彰化段自4/21日起至5/18日進行伸縮縫施工，替代道路出爐。（圖由彰化工務段提供）

▲台61線南向進行伸縮縫施工，替代道路出爐。（圖／彰化工務段提供）

序號 日期 封閉路段 交通疏導
1 4/21-4/27 台61線179K 500-178K 500北上內側路段 保留外車道；或台61線179K福興匯出匝道→向右行駛144縣道→左轉台17線→左轉鹿工路→接台61線177K鹿港匯入匝道北上
2 4/28-5/4 台61線179K 500-178K 500北上外側路段 保留內車道；或台61線179K福興匯出匝道→向右行駛144縣道→左轉台17線→左轉鹿工路→接台61線177K鹿港匯入匝道北上
3 5/5-5/11 台61線178K 500-179K 500南下內側路段 保留外車道；或台61線177K鹿港匯出匝道→行駛台61平面車道→接台61線179K福興匯入匝道南下
4 5/12-5/18 台61線178K 500-179K 500南下外側路段 保留內車道；或台61線177K鹿港匯出匝道→行駛台61平面車道→接台61線179K福興匯入匝道南下

▲台61線北向進行伸縮縫施工，替代道路出爐。（圖表／記者唐詠絮製）

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