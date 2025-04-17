「土地公」廖峻3度中風！呷辦桌緊急取消　花壇文德宮：一起祈福

▲文德宮5月3日活動取消。（圖／翻攝自文德宮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

資深藝人廖峻(72歲)近年健康狀況備受關注，突然傳出發生第三度中風，原定於5月3日在彰化縣花壇鄉文德宮舉辦的《廖峻文化講座＋呷辦桌》活動緊急取消。主辦單位文德宮表示，已報名的民眾將依原繳費管道全額退費，並呼籲大家一同為廖峻祈福，期盼他早日康復。

廖峻與花壇鄉緣分深厚，2018年他在當地拍攝《細說台灣》時，曾分享一段趣事。當時他前往花店買野薑花祭拜母親，店員馬上認出他問「你是藝人嗎？」他幽默回應：「我花生！」這段對話被路人錄下並上傳至網路，短短三個字吸引近8萬人按讚，展現他親民又風趣的一面。

▲資深藝人廖峻原本5月3日到文德宮，如今因為中風活動取消。（圖／翻攝自文德宮臉書）

除了主持與演戲功力深厚，廖峻也常分享拍戲趣聞。他曾透露，在某次飾演土地公的戲中，有信徒誤將他當成真神，見他突然起身，嚇得驚呼：「你是人嗎？」他連忙解釋：「哇廖峻演戲啦！」逗樂現場眾人，也讓觀眾見識到他接地氣的魅力。

文德宮在臉書po文表示，因廖峻大哥突發身體不適，決議 暫時先取消本次活動。「感謝您的體諒與支持，雖然這次無法如期相見，但您的每一份關注與鼓勵，我們都感激在心，我們會持續為地方文化努力」， 所有已報名參加者，我們將 依「原繳費方式」全額退費，請大家一起為廖峻大哥祈福，期盼早日康復，平安健康。