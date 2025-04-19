花蓮吉安分局長「搭黑幫車去聚餐」遭拔官調職　縣警局回應了

▲花蓮吉安警分局局長林俊廷被檢舉與黑道人士聚餐遭拔官。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局長林俊廷日前遭檢舉，疑似搭乘黑道兄弟車輛外出聚餐，花蓮縣警察局據此展開調查；警政署隨即做出處分，本月21日林俊將遷調任基隆市警察局警務參，縣警局18日晚間表示，林俊廷領導統御及內部管理不善，疑有交往不當之情，依據相關考核機制陳報內政部警政署，經通盤考量後，調整為非主管職務。

據悉，花蓮縣警察局接獲檢舉後，立即由督察、政風等單位組成調查小組展開調查，釐清是否有涉及其他不當的行為。警界人士表示，林俊廷去年八月才調來吉安警分局擔任分局長職務，任職不到一年即調職實屬罕見。

據了解，吉安警分局局長遺缺將由金門縣警察局金城分局長陳盈元（花蓮人）接任。

陳盈元中央警察大學71期刑事警察學系畢業，歷任內政部警政署保安警察第一總隊隊員、台北市政府警察局警員、台北縣政府警察局偵查員、新北市政府警察局巡官，現任金門縣警察局金城警分局長。

花蓮縣警局18日晚間表示，本案若有涉及不法或違紀行為，將秉持警紀警辦、勿枉勿縱、維護警紀的決心，依法查辦。本局已主動了解及傾聽內部同仁意見，以改善、創造友善環境，提振員警士氣，戮力於警察工作。

