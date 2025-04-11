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OL下班聚餐被灌酒！變態主管跟回家「2度性侵」

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲新北一名OL聚餐時被主管灌酒，回家後又遭到主管性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新北一名OL小花（化名）在某公司任職，2023年2月間應邀出席公司聚餐，沒想到竟遭張姓主管性侵，儘管不斷出言拒絕，對方仍舊不停下來。全案曝光以後，張男一審被判刑4年10個月、高院駁回他的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花是新北市某公司的職員，張男則是她的主管。2023年2月間，單位安排下班後聚餐，由於她因為忙公務較晚下班，到餐廳時已沒有座位能選，因此坐在張男身邊。

一群同事吃飯聊天的過程中，小花遭到張男不斷灌酒，因為現場還有其他主管，實在是不好意思拒絕，小花只能吞了下去。等到聚餐結束後，張男又主動叫了計程車，並且跟小花同路搭車回家。

計程車抵達了小花的住處，張男又搶先付錢，並且跟著一起下車，要求到小花的住處幫忙檢查瓦斯。由於小花住處的瓦斯有問題，張男又堅稱「想要檢查瓦斯」，因此她誤以為張男要來幫忙檢修，雖然心中感到怪異，但迫於主管的壓力，只能選擇屈服，讓對方一起上樓。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲新北一名OL聚餐時被主管灌酒，回家後又遭到主管性侵。（示意圖／123RF）

怎料張男上樓以後，只看了瓦斯幾秒，接著便獸性大發，將小花推倒在床，並且動手脫去小花的衣物，進一步性侵得逞。小花遭到侵犯，嚇得立刻坐起來，並且朝門的方向跑去，無奈一直遭到阻擋，2人只能在門邊僵持。

為了轉移張男的注意力，小花在房內拿取物品，並且告知張男「喝多了應該要回家了」，沒想到張男並未理會，而是又將她推倒，並且趁著小花無力反抗之際，2度侵犯得逞，直到逞慾完畢，才自行離開。

小花遭到侵犯以後心情相當崩潰，不過礙於提告可能影響新工作，以及不想打官司時再看見張男，原先並未打算報警，只是告誡其他女同事，務必保護好自己，接著便提出離職。不過，小花原先打算忍讓，張男的妻子卻打電話來騷擾，甚至跑到她家樓下堵人，讓她感到相當憤怒，氣得直接到警察局報案，全案才曝光。

對此，張男則辯稱，雖然2人一起搭稱計程車前往小花的租屋處，也的確有動手撫摸小花的私密處，但並無任何強制性交犯行，還說小花仰慕他已久，隔天向小花道歉，是因為公司不允許男女之間的騷擾情事，所以才會先開口道歉。

不過，由於小花案發後曾隱晦提醒同事，務必小心張男，經過同事逼問後才吐實，將自己遭到侵犯的全程說了出來，且表現出的負面情緒與遭性侵的受害者相符，新北地院審理後，不採信張男的說法，而是依照強制性交罪，判張男4年10個月有期徒刑。

張男對於判決不服、提出上訴，高院衡量後認為，張男犯案後否認犯行，甚至辯稱小花仰慕他，雙方才發生親密行為，且犯案後持續連絡小花、至今仍未與對方和解，一審的認事用法俱無違誤，量刑也屬妥適，因此駁回上訴，全案仍可上訴。

 
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