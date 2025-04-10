27歲績優警搞上黑道大哥妻遭暴打　蘆洲分局糊弄回應：記申誡2次

▲李姓偵查佐（右）曾在2024年榮獲績優警察 。（圖／翻攝臉書蘆洲警園）

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局曾獲績優警察的27歲偵查佐，日前被地方黑道友人邀請去吃飯，沒想到遭對方暴打，造成左腿部受傷，面對主管詢問辯稱只是跌倒。結果真相曝光，竟是他與黑道大哥的老婆互傳曖昧訊息，大哥懷疑2人有染，擺下「鴻門宴」由小弟出手痛毆他一頓。分局發聲明「李員酒後發生口角，因推擠、不勝酒力跌倒，造成左小腿受傷，經自檢調查認李員酒後失態、言語輕佻，依規定懲處申誡2次」，這份分局聲明擺明避重就輕。

據悉，警專35期畢業、已婚的李姓偵查佐曾獲績優員警，在蘆洲分局偵查隊服務期間，與轄區內一名黑道交往甚密，是認識2、3年的朋友，但互動過程卻覬覦嫂子美色，私下與她眉來眼去，還頻頻傳曖昧簡訊，還以老婆、老公相稱，後來在唱KTV時，2人互動過於親密被大哥眼尖發現，於是設下「鴻門宴」邀李出席。

李姓偵查佐不疑有他出席飯局，過程中黑道大哥突然臉色一變，問他是否與老婆搞曖昧，質問兩人有沒有上床，李員支吾其詞，最後遭小弟暴打，造成左腿受傷。分局偵查隊長事後發現李走路一跛一跛，他還自稱只是跌倒受傷。

分局經調查，發現李姓偵查佐除了與黑道交往密切外，還私德敗壞與大哥老婆暗通款曲，為了維護警譽立即將他調離原單位，並私下對同仁下封口令，嚴禁家醜外揚。

事件爆發，蘆洲分局表示，「本分局前偵查隊李姓員警，於今年2月份勤餘與友人餐敘，席間李員與友人酒後發生口角，因推擠、不勝酒力跌倒，造成左小腿受傷，後續經本分局自檢調查，認李員酒後失態、言語輕佻，依規定懲處申誡2次，並列關懷輔導對象，李員隨後自行請調他單位服務。本分局持續要求同仁應嚴守分際、飲宴有度，刻遵守各項警風紀之要求。」，整段聲明避重就輕，也未對李員交往複雜及私德部分查明，難杜悠悠之口。