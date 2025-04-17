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蔣萬安赴北檢聲援抗議！北市警敢驅離？　劉世芳籲嚴正執法

▲▼內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

檢調偵辦大罷免涉偽造文書案持續擴大，今（17日）上午搜索國民黨台北市黨部外，並帶回市黨部主委黃呂錦茹等4人。國民黨主席朱立倫號召所有黨公職今晚赴北檢抗議司法辦藍不辦綠，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等首長也表態將出席。對此，內政部長劉世芳受訪指出，警政署也會在場協助，呼籲嚴正執法，雖去的都是高層黨公職，也是要按照集會遊行法規範。

針對蔣萬安表態要去北檢聲援，民進黨台北市議員許淑華今在議會質詢北市警局長李西河，詢問國民黨在禁制區進行集會遊行、帶頭違法，要何時才會舉牌或驅離朱立倫、蔣萬安？李西河未正面回應，僅說「當然不能集會遊行」。

內政部今天舉行部務會報，針對國民黨公職包括蔣萬安、張善政等人要到北檢外抗議，是否擔心警察局長不敢驅離市長？對此，部長劉世芳表示，那個地方是博愛特區，不會只有北市警局，是一個必須要有高度警戒的地方，因此警政署也會協助。

劉世芳強調，無論如何，警政署或北市警局會以安全保障為宜，「到底有沒有申請？請國民黨主席對外說比較好」。她說，但警察最重要的任務就是保障抗議者與被抗議者的安全，呼籲嚴正執法，「要抗議的話，理論上都按照集會遊行辦法，去的都是高層黨公職，也是要按照集會遊行法規範，不要去干擾不相干第三者」。

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