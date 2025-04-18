快訊／國民黨罷免4綠委涉幽靈連署　新北檢聲押6人吞敗今提抗告

▲新北地檢署偵辦國民黨罷免4綠委傳出「幽靈連署」案，國民黨民代發動群眾到新北檢抗議。（資料照／記者黃國霖攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署偵辦國民黨罷免綠營立委卻涉及「幽靈連署」案，本周二（15日）搜索2處區黨部等30個地點、約談20多人，複訊後聲押禁見黨部主任謝慶認等6人，新北地院開庭調查後認為無羈押必要，裁定各交保3萬元到20萬元，新北檢主張其中5人涉犯偽造文書等罪嫌、有勾串滅證之虞，今（18日）提起抗告。

本案源於國民黨發動罷免新北市民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸與李坤城，被檢舉連署資料出現冒用死者個資與簽名情形。新北檢接獲情資，向中選會、新北市選委會調取資料分析比對，認為涉犯《刑法》偽造文書與《個人資料保護法》等罪嫌，15日指揮調查局同步搜索國民黨新北市三重、板橋2個區黨部等30處地點，約談20多人到案。

檢方漏夜複訊後，以犯罪嫌疑重大、有勾串滅證之虞為由，聲押禁見國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀與提議罷免召集人王昱人共6人，李姓志工等20人分別交保5萬元至12萬元。

新北院隔天（16日）下午2點召開羈押庭調查，審酌被告6人涉案情節、分工角色、行為態樣，檢察官偵查進度及比例原則，認為無羈押必要，當晚9點多裁定謝慶認交保20萬元、蔡甘子3萬元、羅大宇20萬元、應大華15萬元、譚鎮耀20萬元、王昱人20萬元，6人均禁止出境、出海6個月，並限制住居。

檢方認為除了應大華，其餘5人仍有勾串滅證之虞，今提起抗告，將由新北院轉送高院審理。