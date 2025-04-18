移民署嘉義多元文化宣導活動　手作茄芷袋感受臺灣味

▲大家展示茄芷袋成品，並相約提上街炫臺味。 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導



移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理多元文化宣導活動，邀請喜愛縫紉的新住民張勤和大家一起製作臺灣傳統風味手提包「茄芷袋」，瞭解在地文化。

▲新住民紅青(左)開心地製作屬於自己的茄芷袋，嘉義市服務站主任黃艷薰(右)在旁觀看。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）



嫁來臺灣多年的張勤，從小跟著縫紉師母親作針線活，在耳濡目染下，縫紉對她而言不只是興趣，也是與母親的成長記憶。張勤平日是上班族，晚上或假日則化身為縫紉教師，到社區據點推廣縫紉文化，她不僅教學縫紉技巧，更用心地融合各地民俗節慶等故事，讓大家能瞭解多元文化。



談到茄芷袋，張勤笑著說：「我的夫家住在農村，經常看到家人和鄰居拿著藍、綠、紅三種顏色相間的袋子到田裡裝採收的青菜和水果，讓我對這種袋子感到好奇。先生告訴我，這是臺灣阿嬤牌包包」。參與活動的新住民玉蓮也說：「茄芷袋是我先生做水泥工必備的物件，它耐用、好清潔，即使裝尖銳的工具也不易被刺破，而且髒了水洗即可，實用性很強」。

▲講師張勤(中)指導新住民阮氏錢(左)使用縫紉機縫製茄芷袋。 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）



據瞭解，茄芷袋起源於臺南市後壁區菁寮里，製作方式最初是以藺草編織，隨著臺灣工業化，轉為以塑膠尼龍布縫紉而成。茄芷袋是臺灣早期社會常見的物件，大家用它來收納物品，被譽為最有臺味的環保袋。它曾一度快消失在大家的記憶中，近年因為發展在地文創，受到許多人的喜愛，更是觀光客必買的臺灣味。



在場的新住民朋友對茄芷袋十分感興趣，張勤和大家一起透過手作實踐臺灣先民的智慧，並相邀一起提自己手作的茄芷袋上街炫臺味。嘉義市服務站主任黃艷薰表示，透過製作茄芷袋活動，讓新住民對臺灣在地文化留下深刻印象。



移民署辦理「114年新住民子女多元文化培育營-媒體體驗」活動延長報名收件至114年5月5日止，活動內容包含媒體識讀能力及運用數位媒體等課程，預計招收就讀國內高中（職）以上的在學新住民子女40名及國人子女10名，歡迎符合資格者踴躍報名，相關資訊可至移民署全球資訊網查詢。