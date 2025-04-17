內政部嚴查持中國身分證　19名國人戶籍遭廢止

▲內政部指出有19位國人因為持有中國身分證遭到撤除戶籍。（圖／記者陳家祥攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

內政部近日針對陸籍配偶及國人涉中事務進行清查，已有3名陸籍配偶因公開鼓吹「武統台灣」的言論，遭到廢止在台居留許可。內政部長劉世芳指出，目前發現約有30人頻繁往返兩岸，生活重心不在台灣，部分人已依規定取消戶籍，其他仍在調查中。

被廢止居留的陸配包括網紅「亞亞」劉振亞、「恩綺」張燕與「小微」趙嬋，三人皆因在社群平台發表鼓吹中國武力統一台灣的言論，引發政府高度關注，進而啟動查處程序。

針對國人持有中國身分證的情形，內政部戶政司長陳永智說明，經由移民署查證並通報戶政單位，目前已有19名國人因違規持有中國身分證而被廢止戶籍。

此外，原中國籍、已在台定居的居民，近來也接獲移民署要求補交「喪失原籍證明」，否則將面臨戶籍註銷處分。對此，移民署代理署長林宏恩表示，陸委會已公告6項可改以具結方式代替該證明的情況，以及3種延長寬限的方式。自4月21日起，全台各縣市服務站將同步受理申請。

林宏恩指出，目前在台的原中國籍居民約有1萬2千人，其中約5千人可望適用具結或延長規定。移民署也將檢視民眾的補件資料，並主動通知符合條件者補充資料或提供佐證。

至於軍公教人員是否涉及違規持有中國證件，內政部表示，全面清查結果發現，目前在職的軍公教人員中無人持有中國國籍或證件，清查完成率已達99%，並強調所有新進人員均需簽署未具中國國籍之具結書。