　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

14年前金門偷渡到廈門！博士闖新加坡被遣返回台　下場曝光

▲桃園地院今日通過更替鄭文燦貪污案承審法官。（圖／資料照片）

▲一名男子遭移民署限制出境卻潛逃中國，去年持他國護照入境新加坡時，遭識破遣返回台，遭判4月徒刑。（圖／資料照片）

記者潘鳳威／桃園報導

高雄張姓男子14年前因偽造文書案件遭限制出境，他花了數十萬元，從金門偷渡到廈門，不料，去年張男持聖克里斯多福護照入境新加坡時，遭星國海關察覺有異遣返回台。桃園地院審理後，依移民法將張判處有期徒刑4月，可易科罰金。

判決書指出，張姓男子因偽造文書罪，於2010年7月31遭高雄地方檢察署依入出國及移民法，通知移民署予以限制出境，但張男明知處於禁止出國狀態，仍花費數十萬元夥同不詳共犯，於當年8月間自金門乘坐漁船偷渡到中國廈門市。

然而，張男於2024年8月11日，企圖使用聖克里斯多福護照飛往新加坡時，卻遭海關發現異常，經調查後確認張男原國籍後，新國遂將其遣返回台灣。由內政部移民署國境事務大隊偵辦後，移送桃園地檢署。

檢察官表示，張男在警詢和檢察官偵訊時都坦承犯行，另外也有移民署的出入境紀錄和國民管制資料作為佐證，證明他的供詞和事實相符，因此可以確認他確實有犯案的嫌疑。

桃園地院法官審理認為，張男因為涉及刑事案件，於2010年7月31日被限制出境，但他竟然無視禁令，偷渡去中國大陸，目的是為了逃避刑事調查，這樣的行為嚴重干擾司法程序，也危害我國邊境安全和出入境的管理制度。不過，法院也考量到已取得博士的張坦承認罪，素行尚可，加上他犯罪的動機、目的、手法，且沒有嚴重前科、從事金融業、經濟狀況小康等因素考量，依移民法判處張男有期徒刑4月，可易科罰金，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朱立倫改口：納粹獨裁遭全民唾棄
關稅大刀重塑晶片版圖？　BBC：川普盤算恐落空
456萬傳奇Vtuber宣布畢業　曾造成壽司郎台灣瘋搶
櫻花妹11支「素人AV」遭無碼上傳！　朋友告知才發現
快訊／老董爆「上億荒淫趴」　信大水泥重訊發聲
綠燈可以左轉嗎？一堆駕駛被罰1800　警曝正確做法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「別人為何匯不進我的帳號？」豐原婦多問一句　保住1萬元

以為下雨蒜農不會巡田水！雲林2男深夜偷蒜　遭警圍捕人贓俱獲

月收12萬竟狂虐一月嬰！桃園月嫂挨罰6千繼續帶嬰　市府要查了

台南透天厝藏46台挖礦機　大量竊電害台電損失700萬

彰化溪湖三合院火警！回收物離奇自燃狂燒　消防緊急灌救

快訊／受託照顧幼童竟「搭拱橋」體罰　他不認凌虐一審判1年半

快訊／嘉義桌遊館爆砍人案！男「手腳刀傷」濺血送醫　兇嫌逃逸中

北市水泥車輾斃女騎士！驚險瞬間曝　疑視線死角釀禍

14年前金門偷渡到廈門！博士闖新加坡被遣返回台　下場曝光

煮湯忘關火乾燒狂竄濃煙！員警狂敲窗叫人　88歲翁驚險逃命

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

「別人為何匯不進我的帳號？」豐原婦多問一句　保住1萬元

以為下雨蒜農不會巡田水！雲林2男深夜偷蒜　遭警圍捕人贓俱獲

月收12萬竟狂虐一月嬰！桃園月嫂挨罰6千繼續帶嬰　市府要查了

台南透天厝藏46台挖礦機　大量竊電害台電損失700萬

彰化溪湖三合院火警！回收物離奇自燃狂燒　消防緊急灌救

快訊／受託照顧幼童竟「搭拱橋」體罰　他不認凌虐一審判1年半

快訊／嘉義桌遊館爆砍人案！男「手腳刀傷」濺血送醫　兇嫌逃逸中

北市水泥車輾斃女騎士！驚險瞬間曝　疑視線死角釀禍

14年前金門偷渡到廈門！博士闖新加坡被遣返回台　下場曝光

煮湯忘關火乾燒狂竄濃煙！員警狂敲窗叫人　88歲翁驚險逃命

人行道拓寬引反彈　路權團體：通學步道不該被停車綁架

一堆旅店在用！浴室「裝1物」省錢又美觀　她打開卻後悔了：超噁

納豆婚禮日前曝光「席開50桌」！　依依認停機避孕：他自信一發就中

Grok Studio上線！AI寫程式、改簡報、跑網頁遊戲通通搞定

原子男團西門町逛街遭狂粉跟蹤！寶弟收「男粉裸照」超毛私訊曝光

賞鯨成功率超過95%！花蓮近距離與鯨豚共舞　甲板最佳視野遠眺山海

別忽視「急尿」！醫曝一天排尿超過這次數　膀胱過動症恐上身

檢調大動作查罷免偽造連署　黃呂錦茹：絕無抄名冊情況

灰熊沒安排照X光！　一哥莫蘭特親曝將出席生死戰

京華城撤銷20％爭議容獎　李四川證實：鼎越4／9申請變更設計

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

社會熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

即／國民黨蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

即／石牌捷運站隨機行刺　40多歲女背部中刀濺血

大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰

快訊／北市文山區「水泥車碰撞機車」！　騎士倒地遭輾過慘死

被爆砸上億開「荒淫趴」　30億老董回應了

罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽

台南深夜賓士自撞　「男噴飛路邊」無呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

北市府認死亡連署多「連名字都簽錯」　綠關心朱立倫：肩膀去哪了

北市府認死亡連署多「連名字都簽錯」　綠關心朱立倫：肩膀去哪了

藍營發動罷免民進黨立委涉不實連署、偽造文書，多個黨部遭到搜索，也有多位青年軍遭到約談。民進黨今（16日）表示，台北市政府秘書長、選委會主委李泰興備詢時揭露許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯。民進黨指出，有點擔心朱立倫主席的身體狀況，他還找不到自己的肩膀，當初站出來豪邁地說，「連署一切狀況責任在我」的是朱立倫，但看著幫國民黨偽造文書的年輕人一一被約詢，朱立倫有出來交代？有出來扛？犯罪行為穿幫了再攻擊別人，但這些犯罪事實國民黨做何解釋？

罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽

罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽

台南男偷拍少女內褲6年後再犯　法官批「不知悔改」

台南男偷拍少女內褲6年後再犯　法官批「不知悔改」

中配二代樣態多　鍾佳濱籲速提周延配套

中配二代樣態多　鍾佳濱籲速提周延配套

聲援「罷吳四騎士」　羅智強怒：衝我來

聲援「罷吳四騎士」　羅智強怒：衝我來

關鍵字：

移民署潛逃偽造文書刑事案件判刑

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

前輔導長內內認了「直播沒人看」

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面