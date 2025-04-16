14年前金門偷渡到廈門！博士闖新加坡被遣返回台　下場曝光

▲一名男子遭移民署限制出境卻潛逃中國，去年持他國護照入境新加坡時，遭識破遣返回台，遭判4月徒刑。（圖／資料照片）

記者潘鳳威／桃園報導

高雄張姓男子14年前因偽造文書案件遭限制出境，他花了數十萬元，從金門偷渡到廈門，不料，去年張男持聖克里斯多福護照入境新加坡時，遭星國海關察覺有異遣返回台。桃園地院審理後，依移民法將張判處有期徒刑4月，可易科罰金。

判決書指出，張姓男子因偽造文書罪，於2010年7月31遭高雄地方檢察署依入出國及移民法，通知移民署予以限制出境，但張男明知處於禁止出國狀態，仍花費數十萬元夥同不詳共犯，於當年8月間自金門乘坐漁船偷渡到中國廈門市。

然而，張男於2024年8月11日，企圖使用聖克里斯多福護照飛往新加坡時，卻遭海關發現異常，經調查後確認張男原國籍後，新國遂將其遣返回台灣。由內政部移民署國境事務大隊偵辦後，移送桃園地檢署。

檢察官表示，張男在警詢和檢察官偵訊時都坦承犯行，另外也有移民署的出入境紀錄和國民管制資料作為佐證，證明他的供詞和事實相符，因此可以確認他確實有犯案的嫌疑。

桃園地院法官審理認為，張男因為涉及刑事案件，於2010年7月31日被限制出境，但他竟然無視禁令，偷渡去中國大陸，目的是為了逃避刑事調查，這樣的行為嚴重干擾司法程序，也危害我國邊境安全和出入境的管理制度。不過，法院也考量到已取得博士的張坦承認罪，素行尚可，加上他犯罪的動機、目的、手法，且沒有嚴重前科、從事金融業、經濟狀況小康等因素考量，依移民法判處張男有期徒刑4月，可易科罰金，全案仍可上訴。