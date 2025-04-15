中配二代樣態多　立委鍾佳濱籲政府：盡速提出周延配套

▲立委鍾佳濱召開記者會 。（圖／鍾佳濱服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

移民署目前已來台取得我國戶籍，卻未繳交放棄中國戶籍之「除戶籍證明」者，要求三個月內返回中國申請並補繳，否則依法恐將遭註銷台灣身分，其中包含中配以及在中國出生之二代皆入列；雖移民署已針對事實上「不能」或「不便」者，採取「已具結替代」之寬鬆措施，惟對於中配二代仍存在諸多困難，立委鍾佳濱今日（15）與陳情人一起召開記者會，呼籲相關單位針對不同情況提出對應之明確指引，以避免無所適從。

鍾佳濱表示，一個人不能同時擁有兩個戶籍，台灣人民皆是如此，而2004年修正兩岸條例9條之1後，明確規定台灣人民不能同時擁有對岸戶籍，如選擇台灣戶籍，就要提供註銷對岸戶籍的證明文件，因此今天特別針對新二代在中國出生者，協助釐清陳情困境，並蒐集多方樣態，俾提供主管機關滾動修正之建議。

陳情人胡先生表示，他雖然出生於中國，但11個月大就來台灣至今，且已透過親子鑑定取得台灣身份，自始自終未在中國持有戶籍，更強調在中國他就是「一張白紙」，無法得知能如何取得「除戶籍證明」，建議政府應採用更彈性的方式，才不會因無法提出證明，而使二代喪失台灣人身分。

陳情人父親許先生則指出，他女兒在中國出生，即返回台灣取得戶籍及身分證，後隨母親至中國就學，至2014年又再返台繼續求學，如今時隔10年，政府卻要求必須補繳證明，母親也表示沒有入過戶籍，何以舉證？何況在中國可能會遭遇刁難，未必能取得證明。

鍾佳濱進一步補充，政府提出的「具結」替代方案中，提及自104年1月1日起若經查獲仍有赴陸情形者，主管機關仍會要求繳附喪失原籍證明，而上述的陳情人正是因10年內曾返回探親，但從未知悉在中國有戶籍，因而在提交證明上卡關。

鍾佳濱也說，一旦發出通知後，牽動的是多數人的權益，而陸委會雖有提出政策說明，針對「不能」及「不便」者有提出替代方案，可以「用具結方式」替代證明文件，然中配二代的狀況較多，希望能針對各種狀況提出更明確指引，以免無所適從。

他呼籲有類似困擾者，趕快向服務處反應，除提供完整的資訊外，也讓服務處透過案例彙整，轉請行政機關做出對應指南，讓民眾有據可循；同時呼籲移民署、陸委會商討出更周全、更通融的解套方法，讓行政機關與人民皆能有所遵循。