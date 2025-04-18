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葉門戰地美女醫師要來台灣　屏東男急匯21萬…枋寮警急阻詐

▲枋寮分局長盧恒隆感謝行員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮分局長盧恒隆感謝行員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子於網路認識一名面容姣好、自稱是聯合國派駐葉門之戰地醫生，雙方有了感情，對方想到台灣和他見面，但必須付新臺幣21萬元6000元才可以請假，他信以為真，到銀行匯款，行員發現有異，報警拆穿騙局。

▲枋寮分局長盧恒隆感謝行員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局枋寮派出所日前接獲轄內金融機構來電表示，民眾疑似遭詐騙欲匯款大額款項，警方得知旋即前往，警方到場了解後，得知林姓男子於網路認識一名面容姣好的女子交往，該女子自稱是聯合國派駐葉門之戰地醫生，想要來台灣和他民見面，但必須付一筆錢才可以請假，因此先向他借錢。

他信以為真，就跑到住家附近的枋寮合作金庫銀行欲匯款新臺幣21萬元6000元。因匯款人匯款金額較大，且匯款用途不明，經行員機警發現，在辦理匯款前實施關懷提問並報警，警方確認他遇到詐騙，並向他說明這是常見假交友詐欺手法，他驚覺受騙，終於放棄匯款念頭。

另枋寮派出所接獲轄內統一超商來電，稱有民眾長時間操作提款機，且不斷使用手機聯繫，似乎非常緊張，店員察覺有異，便通知警方到場協助。經警到場了解，才得知該郭先生因為接到銀行的電話，表示他在網購時，錯誤的使用分期付款變成多筆訂單，會每個月都扣款，必須趕快到ATM操作取消。警方提醒他遇到典型的解除分期付款詐欺，所幸金錢尚未轉出，警民合作成功攔阻2萬元。

為感激行員及店員的機警熱心即時通報，順利攔阻遭詐款項，枋寮分局長盧恒隆前往合作金庫及超商頒發感謝狀及獎勵金，希望藉此能促進警民合作，減少詐騙案件發生。並表示近來詐騙案件時有所聞，各類詐騙花招百出防不勝防，影響民眾財產安全甚鉅，打擊詐騙顯然成為全民共同任務。呼籲民眾要勇敢地與警方配合，遇到可疑的情況時，要記得向警方報案，如有任何疑問，都可撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方都會提供諮詢。

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