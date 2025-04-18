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泰19歲沙彌「性侵74歲尼姑」未遂！強逼看A片　還摀嘴壓制

▲▼泰19歲沙彌性侵74歲尼姑未遂！強逼看A片　還摀嘴推倒壓制。（圖／翻攝自Amarin TV）

▲受害尼姑投書媒體，請求協助。（圖／翻攝自Amarin TV，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國烏汶府一名74歲的尼姑在寺廟內遭到一名正在修行的19歲沙彌性侵未遂，然而她通報警察後，警方卻以潑水節勤務太過繁忙為由，要求她假期結束後再來報案，她無奈之下只好投書媒體求助。

根據Amarin TV報導，74歲尼姑塔溫（Thawin）指控，該名年僅19歲沙彌納拉威（Narawith）在佛寺內多次試圖性侵她，甚至在白天直接闖入房間將她推倒。

根據被害人描述，兇嫌納拉威至少4次前往她的房間，試圖性侵她，她都是靠大聲呼救才成功脫身。其中一次是發生在下午3時左右，當時納拉威敲門稱要泡麵，當她開門後卻遭到對方摀嘴壓制，並強行推倒，她奮力掙扎尖叫，納拉威才嚇得落荒而逃。

▲▼泰19歲沙彌性侵74歲尼姑未遂！強逼看A片　還摀嘴推倒壓制。（圖／翻攝自Amarin TV）

塔溫無奈表示，每一次遭到騷擾與性侵未遂，她都已經通報住持和當地警方，但卻無人處理，導致她持續受害。警察甚至還告訴她，因為潑水節太過繁忙，要她之後再來報警，還嫌棄塔溫沒有足夠證據證明自己受害。

事件經媒體披露後，警方才終於到寺內展開調查，並傳喚納拉威到派出所接受訊問。納拉威最終坦承，自己的確跑到塔溫房間，並在她面前播放色情影片，但他聲稱，只是想開玩笑，絕無意性侵塔溫。而第2次與第3次敲了塔溫的房門後，對方沒有回應，並承認第4次確實掩蓋住塔溫的嘴巴，將她強行推倒。

▲▼泰19歲沙彌性侵74歲尼姑未遂！強逼看A片　還摀嘴推倒壓制。（圖／翻攝自Amarin TV）

塔溫表示，她知道納拉威精神狀況不穩，因此選擇不提出刑事訴訟，只希望他能還俗回家接受治療，離開寺廟。不過警方仍依泰國刑法第391條對納拉威提告，該條款針對未造成實際身心傷害的肢體攻擊，最高可處1個月徒刑、罰款1萬泰銖（約新台幣9755元）或兩者併罰。

警方最終對納拉威處以300泰銖（約新台幣2925元）罰款，並要求他離開寺廟。

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