金門染黃出人命！正妹士官長退伍當傳播妹　酒瓶爆頭打死酒客

▲金門一家KTV酒店爆發肢體衝突，酒客被打到顱內出血身亡。（圖／記者林名揚翻攝）

地方中心／連線報導

金門治安「染黃」鬧出人命！3名酒客在有女陪侍的KTV消費，沒想到遭到店家毆打，其中一名梁姓男子傷及頭部被緊急送回台灣，最後不治！這起案件在地方上鬧的沸揚，尤其女陪侍身份疑似是士官退伍，不過求證案情，金門警方異常低調，三緘其口。

這起案件就發生在16日晚間23日15分，警方發出新聞稿當中，僅有簡單敘述3名酒客因為不滿座檯的女陪侍離場，在包廂內持高粱酒瓶及酒杯摔擲及搗毀桌上物品，店家見狀上前制止理論，雙方一言不合衍生肢體衝突，結果3名酒客當中有一對梁姓兄弟以及鄭姓男子受傷，分別頭部流血，還有1人昏迷。而兄弟當中的53歲弟弟因為頭部嚴重受創，導致顱內出血，緊急後送回台灣之後，仍宣告不治。





▲金門一家KTV酒店爆發肢體衝突，酒客被打到顱內出血。（圖／記者林名揚翻攝）

KTV發生命案，屬於社會重大矚目案件，同時也牽扯到有女陪侍，不知道是否有什麼隱情，對於相關案情，警方都拒絕透露，3人是怎麼受傷？是否有遭受到私刑？留下重重疑點，因此也讓地方上盛傳，疑似是這名女陪侍動手，而她的身份不排除是退伍士官長，所以下手才會這麼重，而女陪侍並非是在KTV的小姐，而是外叫的傳播妹，但是種種坊間耳語在純樸金門小鎮流傳，造成人心惶惶，求證警方，只強調「有啟動快打到場疏除」，因此這起KTV鬧出人命也成了地方的熱議話題。