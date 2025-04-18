自然懷孕機會渺茫！花蓮婦人工生殖2胚胎　幸運產下龍鳳胎

▲張女士在家人的支持與醫療團隊的悉心照護下，終於順利產下龍鳳胎。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

曾被告知自然懷孕機會渺茫， 37歲的張小姐始終沒有放棄成為母親的夢想。如今，在門諾醫院與禾馨宜蘊生殖中心的攜手協助下，她終於如願迎來一對健康可愛的龍鳳胎。望著初次見面的寶寶，她許下最純粹的心願：「只願他們平平安安、健康長大。」這份溫柔的祝福，也成為姊弟倆一生一世的小名-「平平」與「安安」。



張小姐因婦科疾病因素，自然懷孕的機率不高。婚後兩年，她經由門諾醫院與禾馨宜蘊的人工生殖橋接合作，過程中僅北上三次進行取卵與胚胎植入，其他包括療程諮詢、用藥、產檢等，皆能在花蓮的門諾醫院完成，大幅減輕舟車勞頓與心理壓力。



「那時只植入兩顆胚胎，沒想到兩顆都成功，一聽到是龍鳳胎真的嚇一跳，也很開心！」她回憶，懷孕初期曾經歷劇烈孕吐與水腫，體重增加超過20公斤，但她始終堅定地告訴自己：「想到肚子裡的寶寶們，我就一定要撐下去。」

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▲門諾醫院與禾馨宜蘊攜手縮短城鄉醫療資源落差，至今已有8名婦女成功懷孕，其中4名寶寶平安誕生。



在家人的支持與醫療團隊的悉心照護下，她終於順利迎接這場圓夢的幸福挑戰。姊姊約2400公克、弟弟約2200公克，健康平安地誕生，讓全家人感動不已。「看到他們的臉，真的就像完成了一場幸福的任務，一切辛苦都值得了。」夫妻倆各自懷中抱著一個寶貝，眼神中流露出初為人父母的柔情與珍惜，而先生也在這溫柔的片刻中，看著妻子，輕聲說句：「妳辛苦了。」簡單的一句話，卻承載著滿滿的感激與愛，現場洋溢著溫馨。



門諾醫院產科主任蔡啟智表示，這對龍鳳胎是門諾與禾馨宜蘊合作計畫中的第一對，對團隊而言別具意義。他指出，人工生殖初期的評估與療程最為繁瑣，過去花東地區的家庭需頻繁往返北部，負擔沉重。而透過此一橋接合作模式，讓婦女可在地完成大部分療程，僅需北上少數幾次，大大提升成功率，也讓備孕歷程更加安心、順利。



自2023年啟動人工生殖橋接計畫以來，門諾醫院與禾馨宜蘊攜手縮短城鄉醫療資源落差，由門諾負責在地的基礎療程與孕期照護，禾馨宜蘊則專責於技術，量身打造療程內容，至今已有8名婦女成功懷孕，其中4名寶寶平安誕生，開出希望的花朵。

