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她懷胎10月生下別人的種！　竟是診所「搞錯胚胎」離譜出包

▲▼懷孕。（圖／CFP）

▲由於生育診所失誤，一名女性意外生下陌生人的小孩。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

澳洲昆士蘭州（Queensland）一名女性透過試管嬰兒技術，成功生下夢寐已久的寶寶，事後才被告知，由於生育診所「搞錯胚胎」，她意外生下陌生人的小孩，與嬰兒根本沒有血緣關係。

BBC報導，布里斯班（Brisbane）的「蒙納士試管嬰兒診所」（Monash IVF），不小心把其他女患者的胚胎，錯誤植入另一名女患者體內，導致後者意外生下別人的孩子，這次事件已被歸咎於人為失誤。

診所發言人表示，今年2月，一對父母要求把他們「剩下的冷凍胚胎」轉移到另一間診所時，工作人員才發現失誤。這對父母的其中一個冷凍胚胎，已被錯誤解凍，植入另一名女患者體內，促使一個孩子出生。

診所宣稱，發現失誤事件之後，他們立刻啟動危機管理團隊，在一周內與受影響患者見面、提供支持，也已經向政府監管機構報告，包括生殖技術認證委員會（RTAC）等。

診所執行長克納普（Michael Knaap）公開道歉，他表示所有同仁都對這項失誤感到「震驚」，診所已經展開內部調查，並且認為這是一起獨立事件。

去年，「蒙納士試管嬰兒診所」也曾出包。由於不準確的基因檢測，他們意外銷毀了大批狀態良好、可使用的胚胎，最終向700名女患者支付5600萬澳幣（約新台幣11億元）和解金。事後調查發現，被銷毀胚胎之中，大約35%是正常、可能導致懷孕的。

 
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