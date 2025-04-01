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退警「蕭湘公子」襲胸女警挨告性騷擾　獲判無罪向法官敬禮

▲化名「蕭湘公子」的蕭姓退警去年4月間到桃園警分局挑釁，還對女警襲胸遭提告性騷擾防治法，桃園地院今天下午判決蕭無罪。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲化名「蕭湘公子」的蕭姓退警去年4月間到桃園警分局挑釁，還對女警襲胸遭提告性騷擾防治法，桃園地院今天下午判決蕭無罪。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市化名「蕭湘公子」的蕭姓退休警員，因近年屢次挑釁桃園市各分局值勤警員，桃園地院今年2月間依妨害公務罪判處應執行2年8月有期徒刑，此外，桃園警分局女警去年4月執勤時，蕭到派出所故意挑釁襲胸，事後提告違反性騷擾防治法；桃園地院1日審結，法官合議庭認為蕭非故意碰觸女警穿著防彈衣「前胸部檔板」，難認主觀有性騷擾之故意，判決無罪，還可上訴。

桃園地院案判決指出，有關性騷擾罪以行為人主觀上有破壞被害人關於性、性別與性有關寧靜、不受干擾之和平狀態而為，始得認其有性騷擾之主觀構成要件之存在。法院合議庭依據現場監視錄影畫面認定，被告因手機遭到女警拍落，盛怒之下不斷向前推擠女警，因而碰觸女警身著防彈衣之「前胸部檔板」，且並無女警所指述觸摸其「側胸」之動作或意圖，合議庭難認被告主觀具有性騷擾之故意，因而為無罪之諭知。

審判長宣判後，蕭姓退警到庭聽判獲知無罪，當面向法官敬禮感謝，搞得合議庭三位法官一頭霧水，其旁聽友人也當面恭喜祝賀，2人隨後開心地離開法庭。

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