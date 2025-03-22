女住戶高喊「救命」鄰居急報案！消防員破門尷尬了…她抱衣服探頭

▲女住戶大喊「救命啊」鄰居緊急報案，沒想到警消破門後，畫面十分尷尬。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

尷尬！大陸廣東廣州近日發生一起離譜事件，一處公寓7樓不斷傳出女人的呼救聲，樓下的鄰居聽見後，趕緊報警處理，怎料警消到場破門，卻看見一對男女走出，還露出一頭霧水的表情，似乎是被打擾了興致，離奇的影片曝光後，讓大陸網友看傻眼。

據了解，這起事件發生在一處公寓，住在6樓的住戶聽到樓上傳來女子的呼救聲，對方不斷高喊著「救命啊」，嚇得他趕緊撥打電話，通報消防員到場。

當地消防人員獲報後不敢大意，立即出動前往現場。由於多次敲門無人應答，消防人員立即開始破門工作，試圖營救房屋內的「受困者」。

▲▼女住戶大喊「救命啊」鄰居緊急報案，沒想到警消破門後，畫面十分尷尬。（圖／翻攝抖音）



不過，由於房門相當堅固，消防人員用腳踹、用身體衝撞都無法撞開，於是拿來鐵撬，打算直接破壞房門。怎料破壞到一半時，房門突然從內部打開，一名裸著上身的男子走出詢問「怎麼了？幹蛤？幹什麼」，旁邊則有一名女子抱著衣服，跟著探出頭來。

離奇的影片曝光以後，在大陸網路上掀起廣泛討論，不少民眾對此傻眼直言，「肯定沒有喊救命，人家喊的是『啊！啊！啊！要死了』」、「這男的實力派，女的都喊救命了」、「我猜是樓下故意的，應該是聽得煩了」、「看這肚子就知道，女的是個演技派。」