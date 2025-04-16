差19歲姐弟戀分手！她撂人討債1死　正當防衛有理前男友交保

▲台中霧峰去年發生一起命案，洪男持刀殺了闖入家中討債的高男。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

李姓女子去年9月與相差19歲的洪姓男友分手，李女找來高、鄭兩名男子，前往洪男家中討債，結果高反被洪男持刀殺死，案件將由國民法官進行審理。台中地院考量，洪男與被害人高男之間無恩怨，高、鄭2人翻牆進入屋暴力討債，洪男稱正當防衛確實合理，裁定洪以15萬交保，限制住居於高雄、配戴電子腳鐐以及居家監控8個月。

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女唆使，前往其前男友洪男租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，甚至刀刃跟刀柄斷裂，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

▲洪男辯稱是正當防衛，法官認為合理，裁定讓他交保。（圖／ETtoday資料照）



案件上月首開準備庭，洪否認犯罪，但是有調解意願。洪男辯護律師主張是正當防衛，因為當時被害人衝進洪男家中，洪男被毆打、看不清楚，摸黑中才掏出刀子，不曉得手上拿的是刀。

死者高男父親則說，被告洪男殺死了兒子，整個家都破碎了，兒子的2個小孩變成孤兒，事發當天小兄弟當天放學回來，跟他們說「你爸爸被殺死了」，對這對小兄弟的成長有很大的影響。他們說，那有什麼用，殺人犯關幾年就出來了。最後引用聖經說，「凡動刀者必死在刀下」，希望被告承受應有的刑罰。

洪男近日羈押期滿，台中地院審酌，該案訴訟進行程序、偵查期間證據已完備，加上本案洪男與死者高男、告訴人鄭男之間，並沒有私人恩怨或是債務關係，高等2人為謀個人私利，受託翻牆破壞社區大門方式，強行闖入洪男租屋處，實行暴力討債。

地院認為，洪男辯稱是為了脫困才持刀反擊，有其合理性，實存是出於正當防衛、防衛過當的情形，裁定洪以15萬元交保，但限制住居、出境出海，並接受電子監控8月。