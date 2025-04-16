快訊／新光三越氣爆被告增至11人　中港店組長涉過失致死40萬交保

▲新光三越氣爆案出現第11名被告，為台中中港店謝姓組長，檢方訊後諭知40萬交保。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

新光三越氣爆發生已逾2個月，台中地檢署11日傳訊新光三越、拆除作業包商等10名被告，複訊後依過失致死等罪嫌諭知10萬至60萬元不等交保。14日再度傳訊新光三越台中中港店一名謝姓組長，為同案第11名被告，訊後40萬元交保。

中檢11日發出新聞稿指出，綜合調查所得事證，初步認定本案疑因施工不慎，導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故，案關人員涉犯過失致死、過失傷害、準失火等罪嫌疑重大，本案將持續進行各項偵查作為，緊密排程調查取證，釐清責任歸屬。

台中地檢署11日傳喚10名被告，包括裝潢拆除人員、室內裝修人員、中下游拆除承包業者、施工人員等10名被告、1名證人到案說明，其中有5人為新光三越人員，包括台北總店滑姓副理、台中店莊姓經理，複訊後都是60萬元交保；總店吳姓幹部40萬元交保，台中店呂姓、李姓幹部分別為40萬元、30萬元交保。

另5人承包業者和工人，陳姓工頭30萬元交保，其餘4名工人分別為10萬元至15萬元不等，10名被告均限制出境、出海。