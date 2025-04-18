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大陸 大陸焦點 特派現場

霸王茶姬創辦人張俊杰「18歲才會認字」　曾在台企奶茶店打工後創業

▲霸王茶姬創辦人張俊杰。（圖／翻攝百度百科）

▲霸王茶姬創辦人張俊杰。（圖／翻攝百度百科，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新茶飲品牌，被稱為「中國星巴克」的霸王茶姬昨（17）日在美股上市成功並在首日開出紅盤，漲收16％，32歲的創辦人張俊杰也成為新興「億萬富豪」，讓外界十分好奇他的發家致富經歷。

公開資訊顯示，張俊杰出生在雲南昆明的平凡家庭，10歲時，父母相繼去世，使得他居無定所，在外流浪7年，也無法完成基礎的義務教育，導致他「大字不認得一個」，只能為了「活下去」而四處奔波。

▲霸王茶姬創辦人張俊杰。（圖／翻攝百度百科）

就在張俊杰17歲那年，張俊杰進入一間台企奶茶店打工，從店員一路升為店長、區域負責人，並用5年的時間成為加盟商、代理商，也是在這個階段，張俊杰學會了認字和寫字，並在2017年正式創業，創立以雲南「茶馬古道」為象徵意義的「霸王茶姬」。

▲霸王茶姬門市,Logo。（圖／CFP）

▲霸王茶姬位於雲南大理的門市。（圖／CFP）

值得注意的是，霸王茶姬的品牌LOGO是以白底紅邊的圓形商標為主，圖案則是中國京戲形象為主的旦角造型，無論從商標到門市裝潢設計，都有著濃厚的星巴克既視感，因此，霸王茶姬在拓展全球業務時，也被稱為中國版的「星巴克」，迅速走紅在市場間。

霸王茶姬的經營之術採取「大單品策略」，飲料品項相對較少，在大陸銷售的主力都來自三款原葉鮮奶茶產品，主打「精英戰術」，就像是在咖啡領域中的美式、拿鐵或卡布奇諾一般，貴在精而不在量。

▲霸王茶姬前進全球展店，在納斯達克上市成功。（圖／翻攝霸王茶姬官網）

▲霸王茶姬在納斯達克上市成功。（圖／翻攝霸王茶姬官網）

數據顯示，霸王茶姬門市在2023年1月時，全球數量已突破1000家，到2024年底已達到6440家，並覆蓋大陸全國32個省市區，也就是兩年內拓展五千多家門市，平均每日新開7.5間。張俊杰曾發下豪語稱，霸王茶姬要「像素級對標星巴克」，目標就是要在不久的將來，全年銷售額要總體超越星巴克中國。

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