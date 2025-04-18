　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南布第10批高風險駕駛！　多數致命違規3年內禁考照

▲台南市交通局公佈第10批高風險駕駛事件資訊共計10起，多數因駕駛違規肇事，導致他人死亡，相關駕駛人已遭吊銷駕照，且3年內不得重新考領，依法嚴處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市交通局公佈第10批高風險駕駛事件資訊共計10起，多數因駕駛違規肇事，導致他人死亡，相關駕駛人已遭吊銷駕照，且3年內不得重新考領，依法嚴處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

別輕忽交通違規的代價！台南市交通局公佈第10批高風險駕駛事件資訊，提醒用路人「守法才能保命」，為打造友善安全的交通環境，台南市自2023年8月起實施高風險駕駛事件公開制度，定期揭露重大交通違規案件，盼透過資訊公開發揮警示作用。

▲台南市交通局公佈第10批高風險駕駛事件資訊共計10起，多數因駕駛違規肇事，導致他人死亡，相關駕駛人已遭吊銷駕照，且3年內不得重新考領，依法嚴處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局表示，公告物件為因違反《道路交通管理處罰條例》而造成他人重傷或死亡，或涉及社會矚目的交通違規事件。相關資料經裁決處分並完成去識別化後，會公佈於市府交通局「高風險駕駛事件公佈專區」網站，供民眾查詢。

本次公佈為第10批案件，共計10起，分別發生於北區2件、下營區4件，以及麻豆、官田、西港與白河等區域。這些事件多數因駕駛違規肇事，導致他人死亡，相關駕駛人已遭吊銷駕照，且3年內不得重新考領，依法嚴處。

▲台南市交通局公佈第10批高風險駕駛事件資訊共計10起，多數因駕駛違規肇事，導致他人死亡，相關駕駛人已遭吊銷駕照，且3年內不得重新考領，依法嚴處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局強調，交通違規不僅是個人行為，更可能對他人生命造成難以挽回的傷害。藉由定期公開高風險駕駛事件資訊，期盼提高全民交通安全意識，讓每位駕駛人都能心存警惕、遵守規則，並落實防禦性駕駛觀念。

市府也呼籲民眾務必珍惜生命，遵守交通規則，共同營造更安全的道路環境。相關高風險駕駛事件資訊可至交通局官網查詢（高風險駕駛專區）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「1縣市」9天連假來了！　家長跟著休：香港玩3天
快訊／高雄雙罷劫「10調查官搜索ing」　負責人怒：綠色恐怖
倒閣「是送民進黨翻桌機會」　黃國昌：最好是總統一起重選
驚天一呼喊倒閣！　蔣萬安：可更全面角度思考台灣走向
逾5千人受害！　「狂詐157億」起訴80人
倒閣「決定權在賴清德手上」　黃揚明點出藍營當務之急
小S女兒「沒見到大S最後一面」2個月首發聲　13字藏洋蔥
川普趁機「對日本提3大要求」！　日美談判內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

血液病不孤單！新樓醫院義賣＋闖關陪病友　醫師曝「基因療法」有望根治

南警2小時狂攔56輛噪音車！罰單開好開滿　最小駕駛竟是無照未成年

台南布第10批高風險駕駛！　多數致命違規3年內禁考照

潮州前3大肇事路口出爐　屏東警加強取締

高中生僅幫廣告電子菸慘挨罰20萬　南投衛生局：廣告、販售皆違法

台南西港食品工廠火警延燒200平方公尺　消防機器人出動救援

快訊／台鐵自強號死傷事故　男入侵軌道遭撞擊「斷成兩截」亡

新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」　侯友宜：OHCA康復率6都第1

企業與市政對話！紫青商會基隆參訪　探索投資新契機

台南新營舉辦因應關稅座談會　市府提五項因應措施

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

血液病不孤單！新樓醫院義賣＋闖關陪病友　醫師曝「基因療法」有望根治

南警2小時狂攔56輛噪音車！罰單開好開滿　最小駕駛竟是無照未成年

台南布第10批高風險駕駛！　多數致命違規3年內禁考照

潮州前3大肇事路口出爐　屏東警加強取締

高中生僅幫廣告電子菸慘挨罰20萬　南投衛生局：廣告、販售皆違法

台南西港食品工廠火警延燒200平方公尺　消防機器人出動救援

快訊／台鐵自強號死傷事故　男入侵軌道遭撞擊「斷成兩截」亡

新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」　侯友宜：OHCA康復率6都第1

企業與市政對話！紫青商會基隆參訪　探索投資新契機

台南新營舉辦因應關稅座談會　市府提五項因應措施

反詐前線大揭秘！ETtoday新聞雲「斥詐風雲論壇」串連最強防詐力

小學生「舉手過馬路」10車無視直衝　民團痛批：這是國恥

七期幼稚園被買光　頂級私校南移南屯

《認哥》李陳鎬自毀前途　非法賭博「求救Jimin、李壽根等借23億」移交檢方

快訊／「雙罷劫」總部遭搜索！藍高雄市黨部喊話：勿雙重標準

富邦「春日探險」主題日　李珠珢、李雅英、南珉貞合體表演

集保複委託跨境保管突破千億　今年目標過半納入保管

醫療器材行欠勞健保費！董座慘遭拘提　董娘急押透天厝救夫

ETtoday新聞雲「斥詐風雲論壇」開打！總統賴清德出席宣示防詐決心

蔣萬安喊倒閣　柯建銘「歡迎啊」：不要縮、趕快叫傅崐萁提

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

地方熱門新聞

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

台南西港食品工廠火警延燒200平方公尺消防機器人出動救援

高中生僅幫廣告電子菸慘挨南投縣衛生局罰20萬

台南新營舉辦因應關稅座談會市府提五項因應措施

台中知名婚宴會館月底熄燈「1事」不符規定　罰款6萬

台南布第10批高風險駕駛！多數致命違規3年內禁考照

南警2小時狂攔56輛噪音車！最小駕駛竟是無照未成年

新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」

過嶺人口增　謝美英關切設置賣(商)場進度

潮州前3大肇事路口出爐　屏東警加強取締

南消與新樓醫院聯手急救競賽演練搶救關鍵時刻

紫青商會基隆參訪　探索投資新契機

聖馬醫院3D立體定位導航　鼻竇微創手術成功

詐騙變本加厲　假拘票嚇唬民眾

更多熱門

相關新聞

台南西港食品工廠火警延燒200平方公尺消防機器人出動救援

台南西港食品工廠火警延燒200平方公尺消防機器人出動救援

台南市西港區劉厝里食品工廠火警17日下午2時37分許，傳出廚房起火警，現場冒出明火濃煙，消防局迅速派遣31輛車、逾百名人力到場搶救，火勢於下午5時27分撲滅，所幸無人傷亡，但廠內約200平方公尺面積遭燒損。

台南新營舉辦因應關稅座談會市府提五項因應措施

台南新營舉辦因應關稅座談會市府提五項因應措施

「東區重劃區」站5字頭　南科工程師、少年頭家仍買單

「東區重劃區」站5字頭　南科工程師、少年頭家仍買單

謝龍介帶領台南藍軍無畏搜索聲押正面迎戰賴清德當家鬧事

謝龍介帶領台南藍軍無畏搜索聲押正面迎戰賴清德當家鬧事

列車過站不停「傳駕駛被尿檢」　高鐵：調查尚在進行

列車過站不停「傳駕駛被尿檢」　高鐵：調查尚在進行

關鍵字：

台南高風險駕駛禁考照

讀者迴響

熱門新聞

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

1男2女辦驚世婚禮　3人喜帖曝光

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

家寧媽有動作了！

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

快訊／川普曝與中國談判關稅協議　預計三週內達成

四叉貓被淋飲料畫面曝光！迅速反手抓人

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！粉批取消理由太扯

送錢給小孩注意！　國稅局認證富爸媽靠1招贈與免稅額衝上688萬

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面