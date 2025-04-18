台南布第10批高風險駕駛！　多數致命違規3年內禁考照

▲台南市交通局公佈第10批高風險駕駛事件資訊共計10起，多數因駕駛違規肇事，導致他人死亡，相關駕駛人已遭吊銷駕照，且3年內不得重新考領，依法嚴處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

別輕忽交通違規的代價！台南市交通局公佈第10批高風險駕駛事件資訊，提醒用路人「守法才能保命」，為打造友善安全的交通環境，台南市自2023年8月起實施高風險駕駛事件公開制度，定期揭露重大交通違規案件，盼透過資訊公開發揮警示作用。

交通局表示，公告物件為因違反《道路交通管理處罰條例》而造成他人重傷或死亡，或涉及社會矚目的交通違規事件。相關資料經裁決處分並完成去識別化後，會公佈於市府交通局「高風險駕駛事件公佈專區」網站，供民眾查詢。

本次公佈為第10批案件，共計10起，分別發生於北區2件、下營區4件，以及麻豆、官田、西港與白河等區域。這些事件多數因駕駛違規肇事，導致他人死亡，相關駕駛人已遭吊銷駕照，且3年內不得重新考領，依法嚴處。

交通局強調，交通違規不僅是個人行為，更可能對他人生命造成難以挽回的傷害。藉由定期公開高風險駕駛事件資訊，期盼提高全民交通安全意識，讓每位駕駛人都能心存警惕、遵守規則，並落實防禦性駕駛觀念。

市府也呼籲民眾務必珍惜生命，遵守交通規則，共同營造更安全的道路環境。相關高風險駕駛事件資訊可至交通局官網查詢（高風險駕駛專區）。