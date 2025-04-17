台南新營舉辦因應關稅座談會　市府提五項因應措施

▲立法院財政委員會在台南舉辦座談會，台南市經濟發展局17日出席，就美國政府關稅政策對產業的衝擊，回應業者提問與提出因應方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市經濟發展局17日出席立法院財政委員會舉辦座談會，就美國政府關稅政策對產業的衝擊，回應業者提問與提出因應方案。

經發局長張婷媛表示，黃偉哲市長於清明連假期間已召開會議成立因應小組，並針對中小暨微型企業成立服務團，協助產業轉型與申請各項補助，對於設籍台南的業者，也提供國內外參展補助，協助擴展美國以外的市場。

17日座談會主席、立法院財委會召委賴惠員表示，新營產業園區是台南溪北最重要的金脈，今天召集金管會、財政部、經濟部與八大公股行庫，說明政策優惠與補助，共同協助傳統產業與中小微型企業。賴立委也在會中提到，黃偉哲市長特別關心今天座談會，也請最了解在地產業的經發局來坐鎮。

經發局蕭富仁副局長在報告中提出，市府已在溪北與溪南各設立一個專案辦公室，協助廠商撰寫計畫與申請補助。對於數位轉型、地方產業創新，市府也有額外輔導計畫可申請。對於國內參展或海外拓展經貿，對於設籍台南的業者也有獎勵。經發局也希望中央能在台南增設窗口，擴大對台南廠商的協助。

新營產業園區廠商協進會在現場提問，政府應該鼓勵出口，簡便報關程序，嘉惠保稅區以外的廠商。財政部關務署回應，如果業者在安平港報關有困難，可直接聯絡嘉南分關，單一窗口服務台南廠商。國庫署陳柏誠署長也在報告，強調政府會雨天撐傘，並向現場八大公股行庫代表，呼籲放寬貸款門檻，不要僅以當下訂單來判斷，應該視長期發展提供適當額度。

柳營科技環保園區廠商協進會在交流時，提到目前美國限制進口中國商品，可能出現對台廠的轉單效應，但中小企業若要接單就要擴大投資，需要政府有明確政策支持。經發局蕭副局長回應，黃偉哲市長已宣布使用第二預備金支持業者，市府會與中央合作，積極協助廠商申請轉型補助與優惠貸款。經濟部中企署也說明會擴大通路發展，協助業者商品進入國外實體通路。