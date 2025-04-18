死亡連署辦藍不辦綠？　石明謹曝原因：是鑑定可信度的關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

北檢偵辦藍營「死亡連署」案，17日約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等4人，引發藍營人士不滿並集結在北檢外面抗議。前交通警察、資深球評石明謹表示，有人在問為何檢調辦藍不辦綠，其實關鍵在於「技術問題」，尤其是筆跡鑑定技術，而樣本數是鑑定技術可信度的關鍵，樣本數大要抓到偽造者的機會就大很多。

▲朱立倫在北檢外聲援。（圖／記者劉昌松攝）

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤提到，根據罷免藍綠立委的死亡連署統計，罷綠有1923件、罷藍則是12件，相差160倍。但國民黨主席朱立倫反駁，綠媒、民進黨每天瞎扯，花蓮格式錯誤4000多件，基隆錯、假、偽、抄116件，是中央選舉委員會證實的，檢調卻都沒有調查處理。

然而，北檢17日談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等4人，引爆藍營人士不滿，朱立倫號召黨公職當日晚間到北檢外聲援，台北市長蔣萬安也親自到場聲援，並與多名員警對峙，出現「上級違法抗議，下屬依法警戒」的罕見畫面。

▲台北市黨部主委黃呂錦茹（中間白衣者）。（圖／記者劉昌松攝）

前交通警察、資深球評石明謹17日在臉書發文表示，很多人好奇，明明罷免藍委連署中也有死亡連署的情況，為何檢調辦藍不辦綠，其實關鍵在於「技術問題」，尤其是筆跡鑑定技術，簽名可以模仿，字體也可以改變，但一個人的書寫習慣很難改變，包括下筆速度、力道、轉彎角度、字體位置分配、相對時移等等，例如有些人寫字的習慣是下筆重、收尾輕，就算刻意將下筆的力道變輕，收尾仍可能變得更輕，依舊與原本的習慣一致。

石明謹提到，書寫習慣可以拿來做筆跡鑑定的有幾十種，就算故意寫成不同字體，仍可以透過這些特性進行交叉分析，確認是否為同一個人所書寫，但要進行鑑定前提是樣本數要夠多，而且證偽比證實容易，「也就是說，如果A筆跡跟B的書寫習慣有很多相似之處，也不能說A就是B所寫，但是如果A筆跡完全沒有任何B的書寫習慣，你基本上就可以證明A不是B所寫。」

石明謹說，樣本數是鑑定技術可信度的關鍵，偽造連署書不論數量多寡都是犯罪，偽造1份連署書可能會被揪出造假，卻很難找出偽造者到底是誰，但如果偽造數量達上百份，被抓到是誰偽造的，機會就大很多。